　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平時隔11年再度訪韓！與川普「世紀談判」受矚　爭議話題曝光

▲▼ 川習,川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普將於30日上午10時在釜山與中國國家主席習近平會晤。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓10月底在慶尚北道慶州舉辦亞太經合會（APEC）之際，中國國家主席習近平預計今（30）日上午抵達釜山金海國際機場，是時隔11年再度訪韓，並與美國總統川普展開「世紀大談判」，兩人睽違6年再度碰面。此次會晤將聚焦關稅、稀土、人工智慧（AI）半導體等經濟議題，全球目光高度集中於釜山。

最新消息，川普已於稍早離開其下榻的慶州希爾頓酒店（Hilton Gyeongju），準備出發前往釜山會晤習近平。

根據《韓聯社》，川普與習近平將透過此次APEC會議，在釜山進行雙邊會談，討論經濟與安全等多項重大議題。此次會晤被視為美中緊張關係與貿易戰的重要轉捩點。自川普第二任期上任以來，雙方在關稅和技術管制方面持續角力，中國則並未完全順從美方壓力，雙方攻防交錯，令全球經濟陷入高度不確定性。

今年4月，美中貿易摩擦曾推升關稅至高峰，美國對中國平均關稅達145%，中國對美國平均關稅則達125%，金融市場因此動盪。幸好雙方在5月高層貿易談判中達成「關稅休戰」協議，美國對中國關稅維持50%，中國對美關稅維持10%，避免進一步衝擊全球經濟。

此次釜山會談，雖難期待徹底解決貿易爭端，但可望延續休戰、降低短期不確定性。

美中兩國在此次會談中，將檢視前期高層談判成果，包括調降關稅、放寬出口管制及擴大雙邊貿易等議題。美國財政部長貝森特指出，中國將延緩實施稀土出口管制一年，美國則暫緩自11月1日原訂的100%關稅措施。稀土作為製造太陽能板、智慧手機及軍用電子設備的核心材料，中國掌握全球約9成產量，此舉有助緩解全球供應鏈不確定性。

此外，川普表示將調降針對中國的「芬太尼關稅」，美國平均對中關稅將從50%降至約40%。中國則可能重新擴大採購美國大豆，並放寬部分出口管制措施。雙方也有望討論對TikTok的經營管控、AI半導體出口，以及航運費用調整等議題。

韓媒《News1》指出，英偉達最新AI半導體「Blackwell」能否出口中國，也是此次會談焦點之一。

兩位領導人的面對面會晤，是自2019年6月大阪G20峰會後相隔6年多的會談。川普此次行程將先抵達釜山，與習近平會談後再返回美國；習近平則完成釜山會晤後，前往慶州參加APEC峰會，並將於11月1日與南韓總統李在明舉行首次雙邊會談。

美中此次會晤除貿易議題外，亦可能涉及北韓核武威脅、台海局勢、南海爭端及印太戰略等安全議題。但報導指出，主軸仍以貿易協商為核心，地緣政治問題不太可能在此次峰會中深入討論。分析認為，美中此次貿易休戰，或可被視為為下一輪競爭爭取時間的策略，雙方將趁此機會布局各自供應鏈與科技優勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／藍鳥擴大領先5：1！　道奇苦吞12K
快訊／習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行
徵信社打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光
川普指示立即展開「核武測試」！　中國5年內追上
快訊／機場入境「取消免檢疫通道」！　手提行李全面X光檢查
LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤
快訊／中山隧道「長髮女鬼」抓到了！身分曝光
快訊／法說會變法會！　記憶體大廠連虧9季爆量跌停
王子、粿粿出手了！　被抓包貼文消失「她還退追1人」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN：憂美國對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子

川普私下談話曝光　川習會可能持續4小時「美中都會滿意」

籲川普「堅守對台承諾」　美前國務卿喊話：別向習近平讓步

普丁秀最強飛彈！號稱「射程無限」可飛好幾年　全球都打得到

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤「4大焦點一次看」

巴西史上最血腥掃黑121人橫死！街頭擺滿屍體　緝毒成大屠殺

川普指示戰爭部立即展開「核武測試」　中國5年內追上

川習會即將登場！群眾怒喊「習近平OUT」揮國旗　釜山機場戒備森嚴

快訊／準備會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

習近平時隔11年再度訪韓！與川普「世紀談判」受矚　爭議話題曝光

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

CNN：憂美國對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子

川普私下談話曝光　川習會可能持續4小時「美中都會滿意」

籲川普「堅守對台承諾」　美前國務卿喊話：別向習近平讓步

普丁秀最強飛彈！號稱「射程無限」可飛好幾年　全球都打得到

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤「4大焦點一次看」

巴西史上最血腥掃黑121人橫死！街頭擺滿屍體　緝毒成大屠殺

川普指示戰爭部立即展開「核武測試」　中國5年內追上

川習會即將登場！群眾怒喊「習近平OUT」揮國旗　釜山機場戒備森嚴

快訊／準備會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

習近平時隔11年再度訪韓！與川普「世紀談判」受矚　爭議話題曝光

Jisoo格紋迷你裙甜酷風、Jennie霸氣登場！McQueen訂製超美舞台造型

交棒前最後叮嚀！　朱立倫勉鄭麗文：任勞任怨、最難是任謗

高鐵啟動「捐血傳愛」　11/7起全台車站12場巡迴募血

CNN：憂美國對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

川普私下談話曝光　川習會可能持續4小時「美中都會滿意」

王子「1舉動」粿粿錯愕？　眾人諷刺笑：直接爆了

晚上睡不好、白天腦袋昏恐陷「惡性循環」　專家揭助眠關鍵營養素

籲川普「堅守對台承諾」　美前國務卿喊話：別向習近平讓步

百萬賣家慘被打瞎！慈母溺殺2幼女原因曝　醫：想帶去天堂照顧

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

國際熱門新聞

俄「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

鮑爾放鷹　美股收盤走勢分歧

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

即／微軟Azure大規模故障　Xbox、365都斷

Google母公司財報超預期　盤後大漲6％

聯準會12月降息1碼　鮑爾：並非板上釘釘

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤

爽快答應李在明！川普：同意韓製核動能潛艦

「川習會」今登場！　韓媒：川普午前趕返白宮

川普指示美國開始「測試核武」

Lisa愛牌鼻通出包　驗出「微生物超標」

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

更多熱門

相關新聞

李在明喜迎習近平：盼深化「韓中互惠」合作

李在明喜迎習近平：盼深化「韓中互惠」合作

南韓總統李在明接受《新華社》專訪，表示期待與習近平共同推動韓中互惠合作，打造讓兩國民眾切身感受到的成果。

爽快答應李在明！川普：同意韓製核動能潛艦

爽快答應李在明！川普：同意韓製核動能潛艦

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙

聯準會宣布降息一碼！符合市場預估

聯準會宣布降息一碼！符合市場預估

關鍵字：

日韓要聞北美要聞釜山川普習近平APEC慶州

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子、粿粿出手了！

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警3類食物

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面