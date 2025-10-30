習近平時隔11年再度訪韓！與川普「世紀談判」受矚　爭議話題曝光

▲美國總統川普將於30日上午10時在釜山與中國國家主席習近平會晤。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓10月底在慶尚北道慶州舉辦亞太經合會（APEC）之際，中國國家主席習近平預計今（30）日上午抵達釜山金海國際機場，是時隔11年再度訪韓，並與美國總統川普展開「世紀大談判」，兩人睽違6年再度碰面。此次會晤將聚焦關稅、稀土、人工智慧（AI）半導體等經濟議題，全球目光高度集中於釜山。

最新消息，川普已於稍早離開其下榻的慶州希爾頓酒店（Hilton Gyeongju），準備出發前往釜山會晤習近平。

根據《韓聯社》，川普與習近平將透過此次APEC會議，在釜山進行雙邊會談，討論經濟與安全等多項重大議題。此次會晤被視為美中緊張關係與貿易戰的重要轉捩點。自川普第二任期上任以來，雙方在關稅和技術管制方面持續角力，中國則並未完全順從美方壓力，雙方攻防交錯，令全球經濟陷入高度不確定性。

今年4月，美中貿易摩擦曾推升關稅至高峰，美國對中國平均關稅達145%，中國對美國平均關稅則達125%，金融市場因此動盪。幸好雙方在5月高層貿易談判中達成「關稅休戰」協議，美國對中國關稅維持50%，中國對美關稅維持10%，避免進一步衝擊全球經濟。

此次釜山會談，雖難期待徹底解決貿易爭端，但可望延續休戰、降低短期不確定性。

美中兩國在此次會談中，將檢視前期高層談判成果，包括調降關稅、放寬出口管制及擴大雙邊貿易等議題。美國財政部長貝森特指出，中國將延緩實施稀土出口管制一年，美國則暫緩自11月1日原訂的100%關稅措施。稀土作為製造太陽能板、智慧手機及軍用電子設備的核心材料，中國掌握全球約9成產量，此舉有助緩解全球供應鏈不確定性。

此外，川普表示將調降針對中國的「芬太尼關稅」，美國平均對中關稅將從50%降至約40%。中國則可能重新擴大採購美國大豆，並放寬部分出口管制措施。雙方也有望討論對TikTok的經營管控、AI半導體出口，以及航運費用調整等議題。

韓媒《News1》指出，英偉達最新AI半導體「Blackwell」能否出口中國，也是此次會談焦點之一。

兩位領導人的面對面會晤，是自2019年6月大阪G20峰會後相隔6年多的會談。川普此次行程將先抵達釜山，與習近平會談後再返回美國；習近平則完成釜山會晤後，前往慶州參加APEC峰會，並將於11月1日與南韓總統李在明舉行首次雙邊會談。

美中此次會晤除貿易議題外，亦可能涉及北韓核武威脅、台海局勢、南海爭端及印太戰略等安全議題。但報導指出，主軸仍以貿易協商為核心，地緣政治問題不太可能在此次峰會中深入討論。分析認為，美中此次貿易休戰，或可被視為為下一輪競爭爭取時間的策略，雙方將趁此機會布局各自供應鏈與科技優勢。