習近平時隔11年訪韓！　李在明嗨喊：盼深化「韓中互惠」合作

▲▼南韓總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓10月在慶尚北道慶州主辦亞太經合峰會（APEC），中國國家主席習近平今（30）日將赴韓出席會議並進行國是訪問，同時與美國總統川普在釜山進行會談，是時隔11年再度訪韓。南韓總統李在明接受《新華社》專訪，表示期待與習近平共同推動韓中互惠合作，打造讓兩國民眾切身感受到的成果。

李在明強調，兩人都曾從地方政府起步，深知「民生最重要」的理念，將以此作為推動兩國戰略合作夥伴關係深化的共同基礎。他表示，希望藉由習近平此訪，共同探討實質合作方案，讓韓中關係能更具互惠性與現實成果，「為提升兩國民眾生活水平作出切實貢獻」。

在經貿議題方面，李在明指出，中國仍是南韓最大的貿易夥伴，也是維持全球供應鏈穩定的關鍵角色。自1992年建交以來，兩國建立了互補型產業結構與供應鏈，在全球經濟不確定性升高的情況下，仍持續保持穩定的貿易與投資合作。

李在明表示，期盼加快推進韓中自由貿易協定在服務與投資領域的談判，為雙方經貿合作打造「新的制度基礎」。

除了經貿合作，李在明也提到，南韓希望在文化、環境及人員交流等領域與中方展開更密切合作，以提升兩國人民的生活品質，「兩國認同應持續加強產供鏈合作，並透過這樣的共識，讓民眾切實受益。」

針對韓半島（朝鮮半島）情勢，李在明表示，韓中在維護半島和平與穩定上有共同利益，雙方將以此共識為基礎，強化戰略溝通，推動半島無核化。他強調，為了實質解決核問題並建立持久和平，南韓「迫切需要中方發揮建設性作用」。

今年是南韓時隔20年再次舉辦APEC領袖非正式會議。李在明指出，作為東道主，韓方希望藉此契機重振成員國合作意願，推動各項實質合作計畫，讓APEC成為「切實有效的合作平台」。

李在明提到，人工智慧（AI）創新與人口結構變化是亞太各國共同面臨的課題，本屆會議將尋求具體合作模式，透過分享經驗與政策對話，尋找共同解方。

李在明對中國將於2026年主辦APEC表示歡迎與支持。他說，韓中兩國同樣致力於建構「開放、活力、強韌、和平」的亞太共同體，願在多邊框架下繼續推動合作，並協助中國延續南韓今年提出的AI與人口議題討論。

回顧過往出訪中國經驗，李在明表示，曾多次以城南市長及京畿道知事身分訪問中國，包括與廣東省惠州市締結友好城市協議、出席大連夏季達沃斯論壇、訪問重慶等。他讚賞中國「燦爛的文化與快速的經濟發展」，相信韓中關係前景光明。

最後，李在明表示，希望透過兩國元首互訪進一步深化政治互信與戰略對話，讓雙邊關係在「善意競爭、平等合作」的基礎上穩健發展，「以此次習近平主席訪韓為契機，我們將努力推動兩國合作更上一層樓，朝著為彼此的『民生問題』與『和平問題』作出實質貢獻的方向邁進。」

