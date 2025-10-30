爽快答應李在明！川普同意南韓「打造核動能潛艦」　監控中國北韓

▲南韓總統李在明將慶州天馬塚出土的「新羅王冠」以黃金複製，贈送給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普於今（30）日凌晨宣布，正式批准南韓建造核動能潛艦，並由美國費城造船廠負責製造。這項決定源自南韓總統李在明昨（29）日在美韓峰會上，親自向川普提出請求，希望美方允許南韓獲取潛艦燃料用的濃縮鈾，以強化監控中國與北韓（朝鮮）潛艦活動。韓媒分析，川普迅速同意背後，反映出北韓推進海軍現代化有關。

根據《韓聯社》報導，川普在社群平台Truth Social上表示，美韓軍事同盟比以往更強大，並宣布批准南韓以核動能潛艦取代老舊柴油潛艦，同時指出潛艦將在美國費城造船廠建造，而美國造船業將迎來重大復興。費城造船廠由韓華集團於2023年底收購，最近遭中國列入制裁名單。外界認為，川普此舉也有回應中國制裁、鞏固美韓造船合作的意味。

李在明在峰會指出，柴油潛艦潛航能力不足，難以持續追蹤北韓與中國方向的潛艦，若能獲得美方燃料供應，南韓將自行建造多艘搭載常規武器的核動能潛艦，以加強防衛、減輕美軍負擔。李在明在會中強調，「希望美方不要誤會。我國（南韓）想打造的是採用核動能的潛艦，而非掛載核武器的潛艦。」

南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛會後表示，川普對此表示共鳴，並同意啟動後續協商。這是南韓政府首度正式表明引進核動能潛艦的意願。

報導指出，南韓政府計畫推進的「張保皐Ⅲ Batch-Ⅲ」潛艦開發案，極可能轉為核動能型式。由於核動能潛艦採小型反應爐為動力，不需頻繁浮出水面，可長達數個月執行潛航任務，且南韓在潛艦設計與小型模組反應爐（SMR）研究方面已具備技術基礎。

不過，核燃料來源需修改《美韓原子能協定》，因現行協定僅限和平用途，若用於軍事目的，仍須雙方重新協議。

事實上，南韓早在盧武鉉政府時期就曾秘密推動「核潛艦建造計畫」，當時軍方於2003年啟動研製4000噸級核動能潛艦的方案，但相關消息被媒體揭露後導致計畫中止。之後，雖不時傳出重啟討論，但礙於政治與外交敏感性始終未能成案。

如今李在明在與川普會面時正式重啟核潛艦議題，象徵這項構想在時隔20年後首度走向現實化。

南韓政府官員表示，現階段預計需8至10年才能完成核動能潛艦的開發與部署，若美方提供技術支援，進度可大幅縮短。魏聖洛也坦言，協定中「不得用於軍事目的」的條款須調整或另立協議，方能推進燃料供應程序。分析認為，這不僅涉及南韓防衛自主權，也關乎美韓軍事合作的再定義。