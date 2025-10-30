快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）

基宜大雨特報！中央氣象署預報員張承傳表示，今天東北季風減弱，華南有些雲系東移，水氣稍增多；今晚到周五東北季風增強，北部、宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨。

大雨特報：基隆市、宜蘭縣

氣象署今天清晨發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意強陣風。

氣象署持續發布「陸上強風特報」，風力偏強，今晨至周五晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風減弱，華南有些雲系東移，水氣稍增多，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、宜蘭、花蓮有零星短暫雨，午後高雄、屏東、其他山區有零星短暫雨；今日各地低溫21-23度，北部高溫可回升到28、29度，中南部31-32度。

張承傳說，今晚到周五東北季風增強，北部、宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨；周六到下周一東北季風影響，北部低溫20度、高溫25度，中南部高溫仍有31-32度，基隆北海岸、大台北、宜花有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星短暫雨，午後南部、中部山區有零星短暫雨。

張承傳表示，下周二東北季風減弱，北部高溫回升到28度，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；下周三東北季風增強，北部高溫降到24、25度，北部、宜花有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星短暫雨。