把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周五起下一波東北季風南下，北台最低氣溫可降至19度左右；下周二東北季風減弱，但水氣增多，降雨範圍略擴大，雨勢稍增強。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風減弱，天氣好轉，西半部多雲時晴，北海岸及宜花仍有局部短暫降雨的機率，各地氣溫升，白天偏熱早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五起下一波東北季風南下，冷空氣不強，氣溫降幅不大，北台最低氣溫可再降至19度左右；水氣不多，周五北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率；周六至下周一北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式及其AI模式下周三晚間8時模擬顯示，西北太平洋仍有熱帶系統發展，歐洲模式模擬在菲律賓東方海面（下圖左），AI模式則模擬在菲律賓中部（下圖右）。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



吳德榮指出，下周二東北季風減弱，但水氣增多，降雨範圍略擴大，雨勢稍增強；下周三、下周四起另一波東北季風再影響，無明顯冷空氣。

吳德榮表示，最新歐洲模式及其AI模式下周三晚間8時模擬顯示，雖然已進入11月，西北太平洋仍有熱帶系統發展，歐洲模式模擬在菲律賓東方海面， AI模式則模擬在菲律賓中部，顯示其不確定性，需要再觀察。