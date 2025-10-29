別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

▲明天晚上又一波東北季風增強轉雨 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

放晴回暖！中央氣象署表示，明天（30日）東北季風要減弱了，白天除了北東局部有零星雨雨外，各地天氣穩定，北台灣高溫還會回升到28度，但入夜後馬上有另一波東北季風增強，且水氣增多、再度轉雨，氣溫一路下滑，到了周末北部宜蘭有涼意，可能下探19度。

氣象署預報，明天東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星短暫雨，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，入夜後東北季風增強，北部地區降雨機率提高。到了31日（周五）降雨逐步擴大到東半部地區。

氣溫部分，明天北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達31度以上，氣象署提醒，別被這樣的暖意騙了，各地早晚仍稍涼，入夜之後東北季風再度增強，不僅水氣增多，北部、宜蘭氣溫也會下降，全天涼冷，清晨可能下探19、20度，其他地區雖然白天氣溫還蠻高，可是夜裡、晨間也比較涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大。這波東北季風預計到11月4日（下周二）才會逐漸減弱，屆時氣溫又會明顯回升。

天氣風險公司則分析，明天東北季風減弱，氣溫回升，北部地區天氣是本周較穩定、溫暖的一天，高溫可回升到 27至29度，但31日起東北季風增強再轉涼，北部、東北部局部短暫雨，北部、宜蘭全天涼，中南部、花東日夜溫差大；這樣天氣一直持續到周末，早晚低溫普遍在19至21度。

▼北台灣周末濕涼。（圖／NCDR）


