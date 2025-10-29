　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲明天晚上又一波東北季風增強轉雨 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

放晴回暖！中央氣象署表示，明天（30日）東北季風要減弱了，白天除了北東局部有零星雨雨外，各地天氣穩定，北台灣高溫還會回升到28度，但入夜後馬上有另一波東北季風增強，且水氣增多、再度轉雨，氣溫一路下滑，到了周末北部宜蘭有涼意，可能下探19度。

氣象署預報，明天東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星短暫雨，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，入夜後東北季風增強，北部地區降雨機率提高。到了31日（周五）降雨逐步擴大到東半部地區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

氣溫部分，明天北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達31度以上，氣象署提醒，別被這樣的暖意騙了，各地早晚仍稍涼，入夜之後東北季風再度增強，不僅水氣增多，北部、宜蘭氣溫也會下降，全天涼冷，清晨可能下探19、20度，其他地區雖然白天氣溫還蠻高，可是夜裡、晨間也比較涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大。這波東北季風預計到11月4日（下周二）才會逐漸減弱，屆時氣溫又會明顯回升。

天氣風險公司則分析，明天東北季風減弱，氣溫回升，北部地區天氣是本周較穩定、溫暖的一天，高溫可回升到 27至29度，但31日起東北季風增強再轉涼，北部、東北部局部短暫雨，北部、宜蘭全天涼，中南部、花東日夜溫差大；這樣天氣一直持續到周末，早晚低溫普遍在19至21度。

▼北台灣周末濕涼。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

粒線體損傷恐害腎臟「缺電」！腎臟醫教4招充電：別喝含糖飲料

建議粿粿「跟家寧組團」！網紅開酸：說不定黑到谷底翻紅

交往多年還是不結婚　女性不想結婚的5個理由

超時工作大腦真的變了！科學家揭「過勞腦」體積增加、情緒更敏感

雲林路上驚見「巨大烏賊」狂噴黑煙　追上竟是坦克

王子否認破壞家庭！知名作家斥「沒離婚前你就是第三者」

哈利波特迷快看！搶不到一卡通魔杖還有「3D嘿美」　麻瓜通勤必備

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

粒線體損傷恐害腎臟「缺電」！腎臟醫教4招充電：別喝含糖飲料

建議粿粿「跟家寧組團」！網紅開酸：說不定黑到谷底翻紅

交往多年還是不結婚　女性不想結婚的5個理由

超時工作大腦真的變了！科學家揭「過勞腦」體積增加、情緒更敏感

雲林路上驚見「巨大烏賊」狂噴黑煙　追上竟是坦克

王子否認破壞家庭！知名作家斥「沒離婚前你就是第三者」

哈利波特迷快看！搶不到一卡通魔杖還有「3D嘿美」　麻瓜通勤必備

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

國際火線／全面啟動！川普總統第三任期，逐步實現中

台積電創高領漲！5檔台股ETF活跳跳　2主動式標的入列

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

周玉蔻罵醜又髒　王世堅喊「敬老尊賢」：不評論極少數沒格調老太太

生活熱門新聞

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照片

懶人包看傻！眾人見「最後一根稻草」也氣炸

粿粿不提出軌關係「王子卻認了越界」！網猜內幕

王子否認破壞家庭！作家：你就是第三者

「粿粿出軌好友」2個月前就爆出！他轟：虛偽人設

粒線體損傷恐害腎臟缺電！腎臟醫教4招保養

雲林驚見「巨大烏賊」狂噴黑煙　追上竟是坦克

粿粿限動發聲　全場揪1關鍵：沒否認出軌

建議粿粿「跟家寧組團」！網紅：黑紅也是紅

黑絲OL被雞追爆紅！公雞悲慘身世意外曝光

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

工作都是排休制！小情侶發現「1好處」

重訓完吃這款優格比乳清更好！專家曝新研究

更多熱門

相關新聞

快發霉！　台北10月「下雨14天」

快發霉！　台北10月「下雨14天」

台北10月至今下了14天！氣象專家林得恩表示，雨下到快發霉！10月前後分別受低壓帶、颱風外圍環流及東北季風影響，台灣環境水氣增多，天氣較不穩定，尤其是迎風面的北部、東北部降雨機會也同步增大。

3波冷空氣接力　下波變天降溫時間曝

3波冷空氣接力　下波變天降溫時間曝

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

可能有雙颱！　最新預測曝

可能有雙颱！　最新預測曝

今雨擴大！　「下最大」地區曝

今雨擴大！　「下最大」地區曝

關鍵字：

氣象氣象雲東北季風天氣風險

讀者迴響

熱門新聞

粿粿3年前答應求婚照被挖！

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照片

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿談判離婚過程疑曝光

看似冷漠「其實是慢熱」星座

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面