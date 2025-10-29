　
地方 地方焦點

新樓醫院推動「當責文化」　頒發團隊之星激勵全院向上

▲新樓醫院舉辦「推動當責文化 當責團隊之星頒獎暨分享會」，凝聚醫護與行政團隊共識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化院內組織文化、激勵同仁使命感，新樓醫院29日舉辦「推動當責文化 當責團隊之星頒獎暨分享會」，邀集醫護、醫技及行政單位代表共同參與，透過案例分享與分組討論，凝聚「以病人為中心」的當責精神，展現醫院持續優化醫療服務品質與團隊合作效率的決心。

新樓醫院院長劉啓擧表示，新樓醫院今年邁入創院160週年，自馬雅各醫師創設全臺第一家西醫醫院以來，始終秉持基督信仰的使命與愛心，深耕在地醫療。他指出，在快速變遷的醫療環境中，「當責（Accountability）」是驅動組織前進的重要力量，不僅要「把事情做對（Responsible）」，更要「做對的事並交出成果（Accountable）」。

劉啓擧院長強調，醫院鼓勵每位同仁主動發現問題、提出解方，並對成果展現主人翁精神，讓「當責」不僅是口號，而是落實於每一項臨床與行政決策中的文化行動。

醫療與行政團隊分別上台，分享如何在日常工作中實踐當責精神，包括主動關懷病人、改善流程效率及促進跨部門協作。並頒發「當責團隊之星」獎項，表揚在推動當責文化中表現卓越的同仁與團隊，感謝他們將當責精神內化為工作習慣，成為全院典範。

劉啓擧院長最後指出，透過持續推動當責文化，不僅能塑造更具彈性與效率的幸福職場，也能確保提供病人最優質、安心的醫療服務。未來新樓醫院將深化此精神，讓「當責」成為醫院最珍貴的文化資產，為下一個百年醫療發展奠定基礎。

新樓醫院推動「當責文化」　頒發團隊之星激勵全院向上

關鍵字：

新樓醫院當責文化團隊之星

