面對黃金搶救時刻！　南消與新樓醫院合作精進靜脈注射與心電圖判讀

▲台南市消防局第二大隊與麻豆新樓醫院攜手辦理靜脈輸液與急性心肌梗塞應變訓練，提升現場急救反應力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

急救技術再升級！為提升第一線救護人員面對高風險心血管疾病的應變能力，台南市消防局二大隊23日、27日與麻豆新樓醫院攜手辦理「靜脈輸液救護技術強化教育訓練」，由醫護專業團隊親自指導靜脈注射實務與心肌梗塞臨床處置，深化急救人員現場辨識與應變反應的準確性，為搶救黃金三分鐘爭取更大勝算。

此次訓練特別邀請麻豆新樓醫院護理長蔡淑燕實地指導靜脈注射技巧，結合臨床經驗與常見操作情境，讓學員強化進針準確度與輸液判斷力。現場也邀請心臟專科主任蔡蕙如講授「急性心肌梗塞處置實務」，內容涵蓋心電圖操作技巧、缺血性胸痛初步辨識、急性通報機制及心導管實例解析，讓消防人員面對突發重症時，能第一時間做出正確處置，爭取病患最佳預後。

台南市消防局局長李明峯表示，配合市長黃偉哲強調的「醫消合力、強化前線」施政理念，此次與麻豆新樓醫院合作不僅提升人員實戰技能，更深化消防與醫院間的橫向支援與即時聯繫。隨著心血管疾病發生年齡層逐漸下移，現場救護是否及時、正確，將是救命關鍵。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅指出，參與訓練的學員普遍反映受益匪淺，尤其在靜脈注射技巧與高風險急症的應變判斷方面獲得實質精進，未來大隊也將持續滾動式規劃進階課程，朝「精準急救、即時救命」的專業目標邁進，持續強化台南市急救體系的整體戰力。