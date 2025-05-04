揮拍慶160週年！　新樓醫院桌球邀請賽熱血開打

▲新樓醫院160週年院慶桌球邀請賽湧入200多人共襄盛舉，信仰與健康同行，場面熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝創院160週年，台南新樓醫院4日舉辦「健康生活賽事—桌球邀請賽」，邀集全台教會體系及各界賢達齊聚一堂，以球會友、同賀院慶。活動當天湧入超過200位參與者，場面熱烈，不僅展現運動精神，也傳遞「健康台灣」與「醫療傳道」的雙重願景。

此次賽事由新樓醫院與台灣基督長老教會總會、中會及各教會攜手舉辦，各路桌球好手齊聚球場，雖論勝負，卻更重情誼。選手們揮拍競技，展現絕佳球技與默契，也讓「健康生活、信仰同行」的理念在球場上發光。

新樓醫院院長劉啓擧表示，今年是新樓醫院創院160週年，更是西醫進入台灣的160週年紀念。1865年，馬雅各醫師從蘇格蘭遠赴福爾摩沙，帶來現代醫學與基督福音，開啟台灣西醫之門。歷經戰爭與重建，新樓醫院始終堅守醫療傳道初衷，今在信仰與專業雙軌並進下，持續傳承福音醫療精神。

活動當天也舉辦簡短院慶感恩禮拜，由吳政主任牧師帶領全場以「竭力追求」為主題回顧馬雅各醫師的奉獻精神，期勉所有參與者延續「醫療與信仰同行」的使命，步步走在恩典的腳蹤中。

賽事結果，冠軍由鳳山教會A隊奪得，亞軍為富強教會，季軍由屏東中會及台南新樓福氣隊並列。此外，現場也設有精美摸彩活動，增添歡樂氣氛，適逢院長劉啓擧生日，全場齊唱生日快樂歌共賀，場面溫馨感人，也為活動畫下圓滿句點。