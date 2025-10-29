陸葬禮辦一半「牆塌了」　6名賓客當場遭壓死

▲圍牆倒塌，多名正在用餐的賓客被壓死。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

雲南省昭通市劉家灣灣村上月舉行一場葬禮，不料，村子裡的圍牆竟突然倒塌，將6名來參加葬禮的親友活活壓死，並造成多人受傷。其中一名死者的家屬對圍牆倒塌的原因有許多質疑，但悲劇發生至今已一個多月，官方仍未公布調查報告。

根據澎湃新聞報導，25歲的呂珂宇住在劉家灣灣村旁的羅家包包村，去年大學畢業後，一直在家裡準備公務員及研究所考試。

9月初，她住在劉家灣灣村的一位劉姓表親過世，由於父母都在外地忙碌，於是她就作為代表獨自前往參加葬禮。

為了款待賓客，劉家借用了鄰居家的院子擺宴席，不料，用餐到一半，突然下起大雨，旁邊一堵長約10公尺、高約3公尺的圍牆突然就倒塌了，多名靠牆的賓客被壓在下方。

▼桌椅被壓在圍牆下。（圖／翻攝澎湃新聞）



經過搶救後，有6名賓客當場喪命，其中就包含了呂珂宇；同時，還有多名賓客受傷。

呂珂宇的母親陳麗華表示，悲劇發生之後，家屬們曾多次前往鄉政府參加協調會，由應急部門、鄉政府、民政部門分別出資1萬元、3萬元、2.6萬元，劉家賠償8萬元，總計14.6萬元給到每一家，條件是立刻將遺體火化安葬。

其他5戶家屬接受了這一方案，但陳麗華始終無法認同，她認為，女兒的人生才剛剛起步，這樣的處置讓她難以接受，「哪怕一分錢不賠都可以，但得把事情原因調查清楚並公佈在網上，不能讓女兒就這麼死得不明不白。」

當地官方一名工作人員證實了事件的遇難人數，並強調事件的來龍去脈已形成完整報告，按程序逐級上報；不過，對於圍牆的倒塌原因，工作人員只表示不方便透露。