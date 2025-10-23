以色列交還54遺體「遭嚴重凌虐」無法認屍！　加薩辦大型葬禮

▲加薩替由以色列歸還的遺體舉行大型葬禮。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

加薩中部城市代爾巴拉赫22日舉辦大型集體葬禮，為以色列歸還的54名無法辨識身分的巴勒斯坦人送行。巴勒斯坦民防組織指出，這些死者生前都有被虐待的痕跡，且因遺體毀損嚴重，至今仍未無法被家屬辨識，只能統一下葬。

根據ABC NEWS報導，位於汗尤尼斯的納瑟醫療中心宣布，作為美國總統川普和平協議的一部分，以色列另外移交了30具巴勒斯坦囚犯的遺體。根據加薩政府媒體辦公室統計，目前返回加薩走廊的巴勒斯坦人遺體總數已達165具。其中54具遺體因為遭到嚴重毀損，家屬無法認屍，因此22日舉行大型葬禮，一同將其下葬。

川普20點和平計畫明確規定，每釋放一名以色列人質遺體，以色列將歸還15名加薩人的遺體。該計畫進一步表示，「一旦所有人質獲釋，以色列將釋放250名終身監禁囚犯，以及自2023年10月7日後被拘留的1700名加薩人，包括在此期間被拘留的所有婦女和兒童。」

令外界震驚的是，加薩媒體辦公室和由哈瑪斯管轄的加薩衛生部指出，以色列歸還的遺體出現明顯受虐痕跡，包括毆打、手銬束縛、蒙眼以及頸部懸吊等跡象。

面對酷刑指控，以色列軍方22日嚴正反駁稱，「以色列國防軍在歸還遺體到加薩走廊前，並未對任何遺體進行綑綁。」軍方強調，他們的行動「嚴格按照國際法執行」。

這項脆弱的以哈和平計畫目前面臨雙方相互指控違反協議的困境，許多以色列人質和巴勒斯坦囚犯的家屬仍在持續等待親人遺體的歸還。據了解，目前仍有13名以色列人的遺體留在加薩走廊內。以色列軍方已確認21日由哈瑪斯歸還的兩名人質遺體身份。