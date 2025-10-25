快訊／泰宣布「全國服喪90天」！　總理籲：取消演唱會、娛樂活動

▲泰國王太后詩麗吉（Queen Sirikit）病逝，總理阿努廷宣布，全國服喪90天。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）24日晚間離世，享壽93歲，泰國王室成員與官員將服喪1年，全國也進入哀悼期。總理阿努廷25日召開內閣會議後宣布，政府機關、國營企業及各級學校即日起降半旗致哀30天，公務員及國營事業員工須著黑衣哀悼1年，民眾則建議著黑衣或素色服裝90天表達哀思，同時呼籲暫停各類娛樂活動和演唱會。

根據《民意報》報導，泰國總理阿努廷25日原定出訪馬來西亞，但因泰王太后詩麗吉王太后逝世，緊急取消行程，並召開內閣會議商討相關事宜。

阿努廷上午11時10分召開內閣緊急會議後宣布，「今日召開特別內閣會議，為詩麗吉王太后陛下的皇家葬禮進行各項準備工作，確保典禮能以最高規格的榮耀進行。」他強調，所有政府部門、國營機構、教育單位從25日起必須降半旗30天，公職人員則需著素服哀悼整整1年。

針對一般民眾的哀悼安排，阿努廷呼籲，「作為王太后陛下的子民，希望大家能配合著黑衣哀悼，若無法穿著全黑服裝，也請選擇不過於鮮豔的色調，為期90天。」他特別強調王太后在位70年期間的恩澤，認為人民應以此方式回報其恩德。

此外，政府也呼籲暫停各類娛樂活動和演唱會。阿努廷說明，「關於演唱會等娛樂活動，我們會尋找適當的處理方式，在不造成重大影響的前提下，配合我國的文化傳統，做出合適的安排。」

值得注意的是，阿努廷26日仍將前往馬來西亞，簽署「泰柬和平建構指導方針」，該簽署儀式將有馬來西亞總理和美國總統作為見證人，為了趕回參加王太后葬禮籌備工作，簽署時間已提前至26日上午舉行，阿努廷上午飛往馬來西亞簽署完成後，將會立即回國。

阿努廷向民眾保證，「經過各部會、國防部、軍方、外交部等單位的協商討論，這份和平協議的簽署不會讓泰國失去任何領土，反而能減少損失，維護泰王國的主權完整。」