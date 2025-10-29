沈迷「賭石」狂花1200萬元　陸女收「翡翠」後傻眼：全假貨！

▲女子沈迷「賭石」，沒想到買到的都是假貨。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江寧波一名陳姓女子4年前花了283萬元人民幣（約1191萬元新台幣）在網路上玩直播「賭石」，買下了30多顆翡翠原石。不料，收到貨之後，她才發現自己上當，拿到的全是普通的石頭，並在與對方協商退款4年無果後，決定報警提告。

根據《魯中晨報》報導，陳女表示，過去一段時間，她經常刷到「賭石」的直播，這些直播都是在戶外進行的，會有一名所謂的「緬甸人」穿越邊境，把翡翠原石交給直播主，並開出高價。

陳女說，主播見到原石後會現場砍價，從幾百萬元、幾千萬元，砍到幾千元、上萬元，還拿出手電筒照射，稱這些原石能開出「冰種」「帝王綠」的翡翠。

陳女坦言，直播看多了之後，她開始向其中一名雲南的主播買了不少原石，陸續花了283萬元。

但當所謂的翡翠原石寄來之後，陳女卻傻眼了，因為30多顆全都是假貨，只是普通的石頭。陳女說，4年來，她一直與對方協商退款，但對方找了各種理由，就是不退款。

今年6月，陳女終於報警，警方調查後發現，直播裡的原石，其實都是主播自己的，而所謂從邊境過來的「緬甸人」，都是從街上隨便拉來的演員，至於直播裡出現的邊境鐵絲網，只是雲南當地水庫或山頭上的，連在直播裡下單購買原石的，也幾乎是主播找來的暗樁。

警方還揭露了詐騙的手法，「他們拿品質好一點的原石，放在直播裡，把品質差的原石寄到受害者家中。」在警方的協助下，陳女被騙的283萬元已經全部追回，案件正進一步偵辦中。