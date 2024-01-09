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大陸 大陸焦點 特派現場

天價帝王綠翡翠終於找到！掉河裡苦撈3天3夜…主人曬「本體」樂歪

記者鄭思楠／綜合報導

廣東佛山一珠寶公司的老闆近日在直播，展示「帝王綠翡翠戒面」時不慎手滑掉河裡，當地抽乾整條河尋找多日。8日，經過3天3夜的打撈，這枚翡翠終於找到。當天晚上，翡翠主人表示，這是一枚價值上百萬元（人民幣，下同）的翡翠戒指，是父親為他準備的婚戒，父親拍影片時意外掉落了。

▲▼佛山掉到臭水溝逾5,000萬元翡翠。（圖／翻攝自極目新聞）

▲翡翠找到。（圖／翻攝自極目新聞）

據《極目新聞》報導，1月8日晚，事發地附近的住戶彭先生稱，晚上8時30分左右，在溝內淤泥打撈的人找到了翡翠，現場有數百人圍觀，找到後大家都在歡呼，之後現場還放煙火為之慶祝。

不願具名的翡翠主人表示，遠在東南亞仰光的他，於北京時間8日晚8時15分收到家人發來的訊息，稱掉至河溝的翡翠已經找到了。這是一塊翡翠戒指，價值上百萬元，是他父親為他準備的婚戒，「我婚期定在2025年，與翡翠戒指一套還有一條項鍊、一枚耳環和一枚男戒，是2023年12月21日完成鑲嵌的。我們家是做珠寶生意的，但我不在這行，不知道具體是什麼翡翠。」

▲▼佛山掉到臭水溝逾5,000萬元翡翠。（圖／翻攝自極目新聞）

男子聲稱，1月5日，他父親前往鑲嵌師傅的工作室準備取貨，拍攝影片時戒指意外掉落。他提供的一段影片顯示，一個人從戒盒中取出一枚翡翠戒指之後，走到窗邊，戒指掉落後畫面中斷。

該男子說，「他當時就是想拍一段影片發到家裡的微信群組，結果手滑掉了，找了幾天，本來已經放棄不想找了，因為這件事這幾天很煩，但鑲嵌師傅不讓我們放棄，是他堅持繼續幫我們尋找的，找到時我父親不在場，他出國了。」

男子還稱，找回的戒指除了沾滿污泥之外，其他完好無損，他感到特別高興，認為這枚失而復得的翡翠戒指對他來說意義非凡。網傳找到的翡翠戒指會懸賞一件事，他稱是沒有的事，「是我們找人抽水，跟他們談好，按時計費。」

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