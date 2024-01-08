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大陸 大陸焦點 特派現場

直播主拿「帝王綠翡翠」手滑掉河裡…千萬秒飛了！急抽乾整條河

▲▼主播展示百萬帝王綠翡翠手滑掉河里。（圖／翻攝自極目新聞）

▲主播展示百萬帝王綠翡翠手滑掉河里。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多名網友7日上傳影片稱，佛山一家珠寶店不慎掉落價值近千萬台幣的玉石，已經有工人在水溝裡面打撈，並圍起水渠，抽乾水尋找失物。知情人透露，疑似是老闆為了給客戶展示翡翠自然光，手伸出窗外掉了下來，掉到了1樓的棚子上，剛好被彈到水溝裡。

據《後浪新聞》報導，1月6日，廣東佛山一珠寶公司在直播展示帝王綠翡翠戒面時不慎手滑掉河裡。

拍攝者稱，為了給客戶展示翡翠自然光手伸出窗外掉了下來，直接掉到樓下河道裡，據說價值約幾百萬，只好趕緊請來專業打撈隊，將兩邊河道都堵起來抽水尋找，暫時還沒找到。

1月7日，附近一家珠寶店老闆說，「是真的，找工人抽乾水在打撈。是一個翡翠掉了，大拇指那麼大，5號的時候掉的，昨天還在打撈沒有找到。今天早上我去拿手鐲的時候，聽加工廠老闆說，是那個老闆自己在外面展示自然光掉了下來，掉到了1樓的棚子上，剛好被彈到水溝裡。」

珠寶店老闆說，「老闆自己說是50萬，但是經常給這位老闆加工的人說看過這東西，這個翡翠的市場價值應該是沒有1000多萬，大概200萬（約新台幣853萬元）肯定是要的，價格說高了也會事多。」

這位店老闆稱，「老闆也說了只要能找到，就肯定會重謝。」

而附近另一家珠寶店老闆則不相信此事的真實性，「對這件事感覺存疑，有和樓內保全溝通過，保全的意思感覺是騙人的，當然這個只是這個保全的主觀看法。我們也不敢去聯繫這個老闆，老闆也不會跟我們講這個事情。」

佛山市公安局回應，「關於警情的內容，我們不能隨便透露。」據悉，該翡翠目前仍未找到。

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