　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新財劃法波及「台鐵安全經費縮水25億」　地方軌道預算大砍308億元

▲▼立委魯明哲質疑新財劃法衝擊地方軌道建設和台鐵安全經費。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委魯明哲質疑新財劃法衝擊地方軌道建設和台鐵安全經費。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

《財政收支劃分法》修法後引發345億元稅款分配爭議，也衝擊中央和地方的交通建設，立委質疑115年中央補助地方軌道建設大砍308.52億元，減幅高達77.3%，不僅地方軌道建設沒錢發包，連台鐵軌道結構安全提升、車輛維修等經費也被砍25億元，怎麼砍得下去。

立委魯明哲表示，明(115)年度預算跟原本概算少很多，有幾個地方政府說補助差很多可能軌道建設蓋不下去，但台南首條六都加上基隆已經核定的軌道工程，提出概算約399.07億元，中央實際僅編90.55億元，大砍308.52億元，減少77.3%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魯明哲說，這樣的減幅衍生幾個問題，第一，現在建設仍在可行性研究、綜合規劃和環評等階段，軌道工程技術意見很多，要折磨4年、5年才通過，才能決定補助多少，結果磨了半天，幾個月就決定預算沒有了，過五關斬六將的技術專業比不過中央砍幾趴就沒有了，羞辱到鐵道局、交通部、國發會、行政院團隊嚴格審查結果。

針對部分軌道建設已在施工階段，魯明哲指出，頭已經洗下去，中央要想辦法，台南剛通過首條捷運開心，剛核定正準備細項設計和發包的案子，應盡速釐清預算來源，否則發包都有問題，目前有18個案子，其中3個在綜合規劃，15個在可行性研究，還沒開始發包，中央、地方財源問題解決不了，影響廠商發包問題，未來不補助或是緩補，以及工程如何收尾，呼籲用最快速度釐清。

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲財劃法衝擊，台鐵軌道結構安全提升和車輛維修經費也大幅縮水。（資料圖／台鐵）

新財劃法衝擊的不僅地方軌道建設，魯明哲表示，台鐵公司明年需要212.51億元，也被砍到剩145.35億，砍了67.16億元，包括軌道結構安全提升，被砍了12.48億元，誰要負責，營業所需的車輛維修也減了12.48億元，台鐵沒有扯到地方政府，是中央單位的，一個是軌道結構安全，一個車輛維修，總共砍25億元，怎麼砍得下去。

此外，鐵道局負責的花東雙軌電氣化和桃園鐵路地下化也共砍了169.13億元，魯明哲質疑，到底做不做，發包前又不給錢，根本無法發包，希望行政院和交通部盡速釐清，審了5年了案子不用理由，補助就可以弄掉幾十億元。

台鐵公司回應，台鐵軌道安全提升計畫、營業所需車輛維修計畫刪減預算，台鐵公司已照核定預算積極推動執行，遭刪減預算於往後年度依照工程進度，分年爭取編回。

交通部鐵道局長楊正君表示，相關軌道建設會按照原來的契約進度繼續進行，預算按照分年編列，讓工程可以持續。鐵道局也補充說明，刪減預算主要為已發包和未發包案的預付款等，經費刪減後尚不會影響計畫執行。

另交通部長陳世凱則表示，現在地方軌道建設審核的案子很多，持續推動中，長期來說，財劃法後，中央對地方協助的力量會少很多，新的辦法還沒出來，審議過程包括桃園等建設進度會持續走，不要推延到地方進度，但還有多少預算協助地方，要看每一年財政狀況。

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

交通部也補充回應表示，交通部115年補助地方捷運建設，提報行政院需求金額為399.071億元，受財劃法修正影響，行政院僅核列90.547億元，短少約308.524億元。因財劃法修法後，地方統籌分配款大增，補助地方的能量勢必受限。

交通部強調，捷運建設本屬地方自治範疇，中央對地方捷運建設係屬補助性質，但因涉及龐大經費與跨域交通效益，交通部仍依「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」酌予補助，協助地方推動大眾運輸發展。

交通部指出，在整體資源受限情況下，各地方政府所提捷運建設計畫之補助額度均需依實際需求調整縮減；交通部正研擬後續對地方捷運建設補助之各種方案及處理原則，並會將「地方政府財政狀況」及「捷運建設發展程度」等因素納入通盤考量。

此外，交通部也呼籲，地方政府統籌分配款已大幅增加，應以市民需求為優先，依施政順序編足捷運與軌道建設經費，積極推動交通建設。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／佛門勝地命案！　法師認罪：很後悔
范姜彥豐一家還跟「王子幫」一起跨年！　痛訴：我成小丑
藝人湧IG挺范姜彥豐！　成語蕎爆：之前就聽說女方出軌
范姜彥豐一再求和！粿粿「我們過去太常黏一起了」　直接不回家
粿粿、王子美國出遊照曝！范姜彥豐：回來態度大轉變
范姜彥豐怒轟王子：破壞我的家庭！「至今還跟粿粿密切聯繫」
遭點名偷吃粿粿！王子2個月前避談話題「全程臭臉」惹疑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

非洲豬瘟基因定序後天公布　農業部：周六說明補貼方案

李昂《鴛鴦春膳》推出漫畫版　指名：要拿到立法院送給陳玉珍

牙痛預約要等2年！過來人曝1招「馬上能看到牙醫」：手速很快

台北人氣水餃店「巧之味」明起暫停營業　必比登生煎包也店休

被雞追爆紅！黑絲OL「粉絲一夜暴增」　公雞悲慘身世意外曝光

桃園機捷A14站滲水排除　交通部：將與第三航廈同步啟用

新財劃法波及「台鐵安全經費縮水25億」　地方軌道預算大砍308億元

機上歐洲人「幾乎轉機日本」！他嘆國旅沒救：台灣根本中繼站

【廣編】韓籍人氣啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄路跑舞台　運動部成立1.3萬人參與全民路跑

「福順輪」沉沒釀3死2失蹤　運安會調查：遭列高風險船舶

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

非洲豬瘟基因定序後天公布　農業部：周六說明補貼方案

李昂《鴛鴦春膳》推出漫畫版　指名：要拿到立法院送給陳玉珍

牙痛預約要等2年！過來人曝1招「馬上能看到牙醫」：手速很快

台北人氣水餃店「巧之味」明起暫停營業　必比登生煎包也店休

被雞追爆紅！黑絲OL「粉絲一夜暴增」　公雞悲慘身世意外曝光

桃園機捷A14站滲水排除　交通部：將與第三航廈同步啟用

新財劃法波及「台鐵安全經費縮水25億」　地方軌道預算大砍308億元

機上歐洲人「幾乎轉機日本」！他嘆國旅沒救：台灣根本中繼站

【廣編】韓籍人氣啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄路跑舞台　運動部成立1.3萬人參與全民路跑

「福順輪」沉沒釀3死2失蹤　運安會調查：遭列高風險船舶

遠離立霧溪！花蓮燕子口堰塞湖潰決　下游錦文橋水勢暴漲畫面曝

日本天團avantgardey來台開唱！　舞台驚見「蚵仔麵線」邊吃邊跳

轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

IEAT與芬蘭商業總會簽署MOU　打造台芬產業新鏈結

又降價了！陸金飾1g一週下跌超400元　買家嗨喊：趁現在快上車

范姜彥豐「婚後房產」在粿粿名下！工作室帳戶她掌控…陷經濟危機

黑豹旗／雖敗猶榮！卓蘭社團隊展韌性　葉禮誌肯定投手群敢丟

黑豹旗／女隊長陳宜睫自評6.5分有點失望！男女觀念差「很難帶」

快訊／台股收盤大漲345.63點　台積電漲30元至1505

蔡健雅宣布「超狂喜訊」！　霸氣：要做就大膽一次到位

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

生活熱門新聞

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

被雞追OL辣照曝光　限動直呼很荒謬

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

3波冷空氣接力　下波變天降溫時間曝

成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑翻

北教大教授遭爆「偷吃12女」　校方3點回應：若違規絕不寬貸

即／台中廚餘政策轉彎　明起停用9處掩埋場

門票只要30塊！他大推台北「1景點」爆共鳴

YouTube創辦人中「有台灣人」　Threads驚呆

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

更多熱門

相關新聞

海風號甜點列車遭爆「高級烤箱烘抹布」　台鐵：已改善

海風號甜點列車遭爆「高級烤箱烘抹布」　台鐵：已改善

夢幻「海風號」是台鐵與雄獅旅遊合作推出的全台首創甜點觀光列車，不過卻遭爆料「高級烤箱拿來烘抹布」，立委今(29日)質詢質疑食安當兒戲，類似案件零容忍。台鐵公司表示，將會嚴格要求承包商。雄獅則表示，該擦拭布僅用來擦乾清洗後杯具，造成疑慮已改善。

台鐵第一、二雙溪橋改建切換作業　11/1跨日影響3列車延誤

台鐵第一、二雙溪橋改建切換作業　11/1跨日影響3列車延誤

高鐵北延宜蘭綜合規劃「第4季報行政院核定」　拚2036年通車

高鐵北延宜蘭綜合規劃「第4季報行政院核定」　拚2036年通車

台鐵北車11月起增補專責保全　鐵警護車目標每周700車次

台鐵北車11月起增補專責保全　鐵警護車目標每周700車次

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

關鍵字：

財劃法地方軌道建設台鐵交通部鐵道局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面