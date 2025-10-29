新財劃法波及「台鐵安全經費縮水25億」　地方軌道預算大砍308億元

▲立委魯明哲質疑新財劃法衝擊地方軌道建設和台鐵安全經費。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

《財政收支劃分法》修法後引發345億元稅款分配爭議，也衝擊中央和地方的交通建設，立委質疑115年中央補助地方軌道建設大砍308.52億元，減幅高達77.3%，不僅地方軌道建設沒錢發包，連台鐵軌道結構安全提升、車輛維修等經費也被砍25億元，怎麼砍得下去。

立委魯明哲表示，明(115)年度預算跟原本概算少很多，有幾個地方政府說補助差很多可能軌道建設蓋不下去，但台南首條六都加上基隆已經核定的軌道工程，提出概算約399.07億元，中央實際僅編90.55億元，大砍308.52億元，減少77.3%。

魯明哲說，這樣的減幅衍生幾個問題，第一，現在建設仍在可行性研究、綜合規劃和環評等階段，軌道工程技術意見很多，要折磨4年、5年才通過，才能決定補助多少，結果磨了半天，幾個月就決定預算沒有了，過五關斬六將的技術專業比不過中央砍幾趴就沒有了，羞辱到鐵道局、交通部、國發會、行政院團隊嚴格審查結果。

針對部分軌道建設已在施工階段，魯明哲指出，頭已經洗下去，中央要想辦法，台南剛通過首條捷運開心，剛核定正準備細項設計和發包的案子，應盡速釐清預算來源，否則發包都有問題，目前有18個案子，其中3個在綜合規劃，15個在可行性研究，還沒開始發包，中央、地方財源問題解決不了，影響廠商發包問題，未來不補助或是緩補，以及工程如何收尾，呼籲用最快速度釐清。

▲財劃法衝擊，台鐵軌道結構安全提升和車輛維修經費也大幅縮水。（資料圖／台鐵）

新財劃法衝擊的不僅地方軌道建設，魯明哲表示，台鐵公司明年需要212.51億元，也被砍到剩145.35億，砍了67.16億元，包括軌道結構安全提升，被砍了12.48億元，誰要負責，營業所需的車輛維修也減了12.48億元，台鐵沒有扯到地方政府，是中央單位的，一個是軌道結構安全，一個車輛維修，總共砍25億元，怎麼砍得下去。

此外，鐵道局負責的花東雙軌電氣化和桃園鐵路地下化也共砍了169.13億元，魯明哲質疑，到底做不做，發包前又不給錢，根本無法發包，希望行政院和交通部盡速釐清，審了5年了案子不用理由，補助就可以弄掉幾十億元。

台鐵公司回應，台鐵軌道安全提升計畫、營業所需車輛維修計畫刪減預算，台鐵公司已照核定預算積極推動執行，遭刪減預算於往後年度依照工程進度，分年爭取編回。

交通部鐵道局長楊正君表示，相關軌道建設會按照原來的契約進度繼續進行，預算按照分年編列，讓工程可以持續。鐵道局也補充說明，刪減預算主要為已發包和未發包案的預付款等，經費刪減後尚不會影響計畫執行。

另交通部長陳世凱則表示，現在地方軌道建設審核的案子很多，持續推動中，長期來說，財劃法後，中央對地方協助的力量會少很多，新的辦法還沒出來，審議過程包括桃園等建設進度會持續走，不要推延到地方進度，但還有多少預算協助地方，要看每一年財政狀況。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

交通部也補充回應表示，交通部115年補助地方捷運建設，提報行政院需求金額為399.071億元，受財劃法修正影響，行政院僅核列90.547億元，短少約308.524億元。因財劃法修法後，地方統籌分配款大增，補助地方的能量勢必受限。

交通部強調，捷運建設本屬地方自治範疇，中央對地方捷運建設係屬補助性質，但因涉及龐大經費與跨域交通效益，交通部仍依「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」酌予補助，協助地方推動大眾運輸發展。

交通部指出，在整體資源受限情況下，各地方政府所提捷運建設計畫之補助額度均需依實際需求調整縮減；交通部正研擬後續對地方捷運建設補助之各種方案及處理原則，並會將「地方政府財政狀況」及「捷運建設發展程度」等因素納入通盤考量。

此外，交通部也呼籲，地方政府統籌分配款已大幅增加，應以市民需求為優先，依施政順序編足捷運與軌道建設經費，積極推動交通建設。