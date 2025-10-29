台鐵北車11月起增補專責保全　鐵警護車目標每周700車次

▲台鐵台北車站將增加專責保全人力。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵半年來發生7起旅客暴力攻擊事件。10月9日台北車站更發生女子酒醉遭同行通緝犯性侵，交通部和台鐵公司今(29日)赴立法院交通委員會報告，指出11月起將增派保全人員人力，並加強車長與鐵警共同辦理肢體防衛技巧等回訓課程，配合鐵警人力增加，護車目標增加至每周700車次。

交通部報告指出，針對台北車站近期的性侵事件，台鐵公司已加強治安維護，主要措施包括增派保全人員與車站同仁聯防，並自11月起增補專責保全；鐵警對車站大廳等治安熱點增加巡邏頻率；成立鐵警、保全與車站聯防網絡，實現30分鐘內定時巡邏；成立關懷小組對異常行為旅客進行引導；台北站也已建立「鐵警—保全—車站」三層通報與巡檢制度，列為全國主要車站常態作為，未來會於各主要車站研議比照辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司則說明，配合鐵路警察局偵辦，並主動召開「安全聯防會議」，台鐵也規劃5項加強安全維護措施，首先是增派保全支援聯防，調派保全與車站同仁，支援聯防勤務，強化巡邏密度；另11月起再增補專責保全人力負責大廳及地下一樓公共區域巡察。

其次是定點守望密度增加，台鐵表示，鐵警對車站大廳、廁所、月台等治安熱點，由每2小時2次定點守望，增加至3次以上。第三，鐵警與車站建立安全聯防網，由鐵警、保全及車站人員，交錯至每30分鐘即有人巡邏，提高巡察頻率。

第四，由鐵警與車站組成關懷小組，對公共區域異常行為之旅客，適時關懷與勸導。第五，跨機關協力安置：協請台北市政府社會局加強無家者之輔導與安置，兼顧公共安全與社會關懷。

台鐵公司表示，台北站已建立「鐵警—保全—車站」三層通報與巡檢制度，列為全國主要車站常態作為，未來視需求會於各主要車站研議比照辦理。

此外，台鐵針對列車職場環境改善部分，將透過鐵警局協助增加車廂見警率，並依鐵路法及相關法令規定嚴格執行，如遇不法侵害事件發生，先帶離車廂。鐵警局也將建立跨轄護車機制，目前鐵警局跨轄護車，由每周439人時增加至687人時，護車班次由每周453車次，增加至700車次。

台鐵報告也指出，將加強車長回訓機制，針對每年1次回訓時機整合歷次事件通報與處理案例，提供列車長及相關單位參考，已陸續於車長回訓課程加入案例；並與鐵警局共同規劃訓練課程，截至8月份已辦理3場訓練，內容包括：危機應變處理、肢體防衛技巧、法規與執法權限說明。台鐵公司表示，未來也將滾動檢討車長定期回訓內容。