　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵北車11月起增補專責保全　鐵警護車目標每周700車次

▲▼ 台北車站大廳空景。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵台北車站將增加專責保全人力。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵半年來發生7起旅客暴力攻擊事件。10月9日台北車站更發生女子酒醉遭同行通緝犯性侵，交通部和台鐵公司今(29日)赴立法院交通委員會報告，指出11月起將增派保全人員人力，並加強車長與鐵警共同辦理肢體防衛技巧等回訓課程，配合鐵警人力增加，護車目標增加至每周700車次。

交通部報告指出，針對台北車站近期的性侵事件，台鐵公司已加強治安維護，主要措施包括增派保全人員與車站同仁聯防，並自11月起增補專責保全；鐵警對車站大廳等治安熱點增加巡邏頻率；成立鐵警、保全與車站聯防網絡，實現30分鐘內定時巡邏；成立關懷小組對異常行為旅客進行引導；台北站也已建立「鐵警—保全—車站」三層通報與巡檢制度，列為全國主要車站常態作為，未來會於各主要車站研議比照辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司則說明，配合鐵路警察局偵辦，並主動召開「安全聯防會議」，台鐵也規劃5項加強安全維護措施，首先是增派保全支援聯防，調派保全與車站同仁，支援聯防勤務，強化巡邏密度；另11月起再增補專責保全人力負責大廳及地下一樓公共區域巡察。

其次是定點守望密度增加，台鐵表示，鐵警對車站大廳、廁所、月台等治安熱點，由每2小時2次定點守望，增加至3次以上。第三，鐵警與車站建立安全聯防網，由鐵警、保全及車站人員，交錯至每30分鐘即有人巡邏，提高巡察頻率。

第四，由鐵警與車站組成關懷小組，對公共區域異常行為之旅客，適時關懷與勸導。第五，跨機關協力安置：協請台北市政府社會局加強無家者之輔導與安置，兼顧公共安全與社會關懷。

台鐵公司表示，台北站已建立「鐵警—保全—車站」三層通報與巡檢制度，列為全國主要車站常態作為，未來視需求會於各主要車站研議比照辦理。

此外，台鐵針對列車職場環境改善部分，將透過鐵警局協助增加車廂見警率，並依鐵路法及相關法令規定嚴格執行，如遇不法侵害事件發生，先帶離車廂。鐵警局也將建立跨轄護車機制，目前鐵警局跨轄護車，由每周439人時增加至687人時，護車班次由每周453車次，增加至700車次。

台鐵報告也指出，將加強車長回訓機制，針對每年1次回訓時機整合歷次事件通報與處理案例，提供列車長及相關單位參考，已陸續於車長回訓課程加入案例；並與鐵警局共同規劃訓練課程，截至8月份已辦理3場訓練，內容包括：危機應變處理、肢體防衛技巧、法規與執法權限說明。台鐵公司表示，未來也將滾動檢討車長定期回訓內容。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中廚餘政策大轉彎！　明起停用9處掩埋場
影片曝光！　美軍3波空襲炸船釀14死
快訊／黃仁勳公開點名感謝！　大廠股價開盤刷天價
月薪5萬不夠！　一表揭六都「買房殘酷真相」
蹲滿18局今繼續先發！　球迷驚嘆：真正的英雄
快訊／台股大漲再創新高！　台積電平天價1500元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】2025「愛‧Sharing」情定威尼斯　點亮Purple Wish聖誕樹

快訊／台中廚餘政策大轉彎　市府宣布10／30起停用9處掩埋場

「白髮魔女」又現蹤北捷！網友嚇傻...釣出Fumi阿姨「溫柔1句話」

台鐵第一、二雙溪橋改建切換作業　11/1跨日影響3列車延誤

專家會議今檢視台中疫調報告　農業部：釐清10/10前有無豬隻死亡

高鐵北延宜蘭綜合規劃「第4季報行政院核定」　拚2036年通車

快發年終了「要裸辭 or 再撐三個月？」　一票秒選：想想下一步

台鐵北車11月起增補專責保全　鐵警護車目標每周700車次

被雞追！黑絲OL比基尼辣照曝光　限動直呼很荒謬

6歲小沂奇蹟重生　佛教界以愛相伴…為她點亮希望之燈

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

【廣編】2025「愛‧Sharing」情定威尼斯　點亮Purple Wish聖誕樹

快訊／台中廚餘政策大轉彎　市府宣布10／30起停用9處掩埋場

「白髮魔女」又現蹤北捷！網友嚇傻...釣出Fumi阿姨「溫柔1句話」

台鐵第一、二雙溪橋改建切換作業　11/1跨日影響3列車延誤

專家會議今檢視台中疫調報告　農業部：釐清10/10前有無豬隻死亡

高鐵北延宜蘭綜合規劃「第4季報行政院核定」　拚2036年通車

快發年終了「要裸辭 or 再撐三個月？」　一票秒選：想想下一步

台鐵北車11月起增補專責保全　鐵警護車目標每周700車次

被雞追！黑絲OL比基尼辣照曝光　限動直呼很荒謬

6歲小沂奇蹟重生　佛教界以愛相伴…為她點亮希望之燈

卡車撞爛「實驗猴逃脫中」！　美警驚曝：感染3種病毒

【廣編】2025「愛‧Sharing」情定威尼斯　點亮Purple Wish聖誕樹

高市早苗見川普重申台海和平　外交部致謝：對全球安全繁榮不可或缺

快訊／台中廚餘政策大轉彎　市府宣布10／30起停用9處掩埋場

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

桃園長庚健檢中心導入新一代鎮靜麻醉新藥　「非牛奶針」健檢流程再優化

零招牌無冷氣騎樓麵攤卻大排長龍！歸仁在地人從小吃到大麻醬麵

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人　僅存女選手半個月暴瘦如野人

「白髮魔女」又現蹤北捷！網友嚇傻...釣出Fumi阿姨「溫柔1句話」

打造青年數位競爭力！新竹縣數位創新實習成果亮眼　副縣長：打造產學共創、讓青年根留竹縣

【全案定讞】超派鐵拳狠揍Toyz！超哥二審仍判6月

生活熱門新聞

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

3波冷空氣接力　下波變天降溫時間曝

成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑翻

被雞追OL辣照曝光　限動直呼很荒謬

門票只要30塊！他大推台北「1景點」爆共鳴

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展

25歲美甲師殞命　友慟：她堅強又充滿企圖心

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

她吃腸胃藥月經晚到一個月　醫曝原因

更多熱門

相關新聞

高鐵北延宜蘭綜合規劃「第4季報行政院核定」　拚2036年通車

高鐵北延宜蘭綜合規劃「第4季報行政院核定」　拚2036年通車

高鐵北延宜蘭目標2036年通車，交通部鐵道局今赴立法院交通委員會報告指出，高鐵延伸宜蘭二階環評已通過，鐵道局已啟動辦理綜合規劃報行政院作業，爭取114年第4季陳報行政院完成審議。

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

台鐵排骨便當使用冷凍豬排　供貨銷售穩定「未受禁宰影響」

台鐵排骨便當使用冷凍豬排　供貨銷售穩定「未受禁宰影響」

即／北車大廳公然性侵　通緝犯遭求刑重判7年

即／北車大廳公然性侵　通緝犯遭求刑重判7年

豪雨重創台鐵平溪線　交長：目標明年過年前搶通

豪雨重創台鐵平溪線　交長：目標明年過年前搶通

關鍵字：

台鐵台北車站保全鐵路警察旅客性侵暴力攻擊

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面