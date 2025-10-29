台鐵第一、二雙溪橋改建切換作業　11/1跨日影響3列車延誤

▲台鐵推動第一、第二雙溪橋改建工程。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升鐵路行車安全並強化防災能力，台鐵公司正辦理「宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程」，東正線將於114年11月1日跨2日辦理軌道切換作業，預估將影響3列車次，每列次延誤時間約為3至12分鐘。

第一及第二雙溪橋於民國72年竣工通車、民國73年完成擴建東正線使用迄今已40餘年，該橋位於雙溪至貢寮站間，近年因氣候變遷影響，每逢颱風豪雨洪汛期間，常發生洪水災害，導致鐵路軌道中斷，尤其90年納莉颱風及93 年納坦颱風過境期間，就曾發生洪水漫過軌道，路基遭掏空流失，導致宜蘭線鐵路嚴重中斷損壞，列車停駛，造成台鐵營運巨大損失。

台鐵公司表示，為落實政府推動「易淹水地區治理計畫」，並改善強化鐵路橋梁結構，符合最新耐震規定，台鐵辦理「鐵路行車安全改善計畫-第一、二雙溪橋改建工程」，原橋長分別為127公尺及170公尺，新橋總長約1,396公尺，橋梁底分別提高2.25及2.57~1.72公尺，跨河段改箱梁型式橋跨越雙溪河，新橋完成後一併消除1處曲線，改善2處小半徑曲線，提高優化鐵路路段，建構安全路廊與防災環境。

因應東正線11月1日跨2日軌道切換作業，台鐵公司說明，該切換作業將影響11月2日3班區間車，影響班次包括北上4107、南下4112、4118車次，共計3列次，每列次大約延誤3至12分鐘。

台鐵說明，當日影響相關列車之車次及班次表，將於雙溪站、貢寮站、福隆站、台鐵公司官網公告、並於台鐵e訂通APP提供查詢，造成旅客不便，敬請見諒。