高鐵北延宜蘭綜合規劃「第4季報行政院核定」　拚2036年通車

▲高鐵延伸宜蘭案綜合規劃預計今年第四季報行政院完成審議。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵北延宜蘭目標2036年通車，交通部鐵道局今赴立法院交通委員會報告指出，高鐵延伸宜蘭案8月經環評大會通過，鐵道局已啟動辦理綜合規劃報行政院作業，爭取114年第4季陳報行政院完成審議。

高鐵延伸宜蘭案，自南港站延伸經過南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站，全長約60.6公里，既有高鐵南港站已預留尾軌路段約1公里 ，並於大坑溪以西已出土，新建工程則約59.6公里，根據推估，高鐵南港至宜蘭僅需20分鐘。

交通部鐵道局今赴立法院交通委員會報告時指出，高鐵延伸宜蘭案第環境影響評估已於114年8月20日經環境部審查通過，鐵道局刻同步辦理綜合規劃報院審議等相關作業，爭取114年第4季陳報行政院完成審議。

此外，高鐵延伸屏東綜合規劃進度部分，鐵道局說明，行政院114年5月22日核定路線採高雄方案，鐵道局續行辦理綜合規劃作業，並於114年8月1日啟動環境影響評估作業。

另台鐵花東地區鐵路雙軌電氣化計畫部分，鐵道局表示，台鐵花蓮至知本站間約162.5公里進行全線雙軌電氣化工程，部分路段已雙軌化，該計畫施工範圍約112.6公里，總經費456.27億元，計畫期程110至117年。

鐵道局指出，花東雙軌電氣化工程第1次修正計畫，擬修正經費為691.58億元，修正期程至120年12月，預計116年12月第一階段通車台東至知本段，118年12月第二階段通車光復至玉里、關山至山里段，119年12月第三階段通車干城至壽豐、東里至關山段，刻由行政院審議中。