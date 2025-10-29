海風號甜點列車遭爆「高級烤箱烘抹布」　雄獅：已改善

▲立委林國成揭露海風號用高級烤箱烘抹布。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

夢幻「海風號」是台鐵與雄獅旅遊合作推出的全台首創甜點觀光列車，不過卻遭爆料「高級烤箱拿來烘抹布」，立委今(29日)質詢質疑食安當兒戲，類似案件零容忍。台鐵公司表示，將會嚴格要求承包商。雄獅則表示，該擦拭布僅用來擦乾清洗後杯具，造成疑慮已改善。

「海風號」是台灣首創的甜點觀光列車，列車採夢幻馬卡龍配色，輕奢沙發座椅搭配全景落地窗，並提供米其林等級下午茶，彷彿移動式網美咖啡廳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過日前有網友在臉書社團「靠北台鐵」貼出海風號烤箱烘烤抹布直擊照片，該網友感嘆，一個高級觀光專列拿高級烤箱來烘抹布，實在很掉價，多準備幾組，靠站後再替換不好嗎？要發展高級觀光列車，真的得方方面面考慮，人員素質也要提升。

▲立委林國成揭露網友爆料「海風號」採高級烤箱烘抹布。（圖／翻攝Facebook靠北台鐵）

立委林國成今也在立法院交通委員會揭露該照片質疑，台鐵「海風號」拿高級烤爐在烘抹布，把食安問題當兒戲，搭過海風號的旅客都很滿意，但沒有看到這一幕，看到後應該無法吃喝，觀感不佳，要求台鐵約束承包商，食安零容忍。

據了解，該抹布僅用來擦拭水杯，無其他用途，承包廠商的員工圖方便直接放入烤箱烘乾，台鐵已要求廠商約束員工。

台鐵董事長鄭光遠答詢時也表示，對於該事件零容忍，將會要求承包商嚴格執行食安零容忍。

雄獅旅遊則回應表示，照片中的擦拭布僅用於擦乾清洗後的杯具，使用後會放入烤箱烘乾，烤箱使用後會在清洗與消毒。對於造成外界疑慮深感抱歉，並已立即改善作業流程，確保衛生安全。