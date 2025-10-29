好市多隱藏服務「免費聽力測驗」　網驚訝：逛那麼久第一次知道

▲好市多提供免費測聽力服務。（圖／取自「Costco好市多 商品經驗老實說」）



記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）內建「聽力中心」，不過許多會員不知道可預約做「免費聽力測驗」，近來有網友在臉書社團分享，推薦檢查仔細且快速，當場就能知道結果，推薦家中長輩可以去測，也不會強硬推銷」。貼文引發許多人迴響「逛那麼久還真不知道」、「之前以為只是賣助聽器」、「哪天有健康檢查都不意外了」。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，常被人說耳背，後來知道好市多有免費聽力測驗便預約測試，檢查過程先填資料、瞭解近況，再看耳朵內部、聽聲音大小、聽發音清不清楚等，結果她一切正常，甚至聽力比蠻多人要好，馬上把測驗結果拍下來，「以後誰叫我耳背，就拿這個堵她的嘴」，還也推薦給家中有長輩者可測測看。

貼文也引發許多網友回應，不少人表示，第一次知道好市多有這項會員服務，「這是什麼好市多的隱藏行程嗎？」、「逛了這麼久，還真的不知道可以去做這種測驗」、「原來好市多裡面有這種服務，之前都以為那邊只是賣助聽器」、「會費值了。

有做過測驗的消費者表示，跟外面比起來，好市多不會推銷，單純幫測驗，這點超加分。也有人分享「測完真的對自己的聽力狀況更有概念」。還有人說，「之前在中和店測過速度蠻快的，工作人員很親切！」、「前陣子覺得聽力變差，測完安心多了」、「我爸上週才去測，結果真的發現有輕微退化，還好算是有提早知道」。

