民生消費

好市多隱藏服務「免費聽力測驗」　網驚訝：逛那麼久第一次知道

▲▼好市多提供免費測聽力服務。（圖／取自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲好市多提供免費測聽力服務。（圖／取自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）內建「聽力中心」，不過許多會員不知道可預約做「免費聽力測驗」，近來有網友在臉書社團分享，推薦檢查仔細且快速，當場就能知道結果，推薦家中長輩可以去測，也不會強硬推銷」。貼文引發許多人迴響「逛那麼久還真不知道」、「之前以為只是賣助聽器」、「哪天有健康檢查都不意外了」。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，常被人說耳背，後來知道好市多有免費聽力測驗便預約測試，檢查過程先填資料、瞭解近況，再看耳朵內部、聽聲音大小、聽發音清不清楚等，結果她一切正常，甚至聽力比蠻多人要好，馬上把測驗結果拍下來，「以後誰叫我耳背，就拿這個堵她的嘴」，還也推薦給家中有長輩者可測測看。

貼文也引發許多網友回應，不少人表示，第一次知道好市多有這項會員服務，「這是什麼好市多的隱藏行程嗎？」、「逛了這麼久，還真的不知道可以去做這種測驗」、「原來好市多裡面有這種服務，之前都以為那邊只是賣助聽器」、「會費值了。

有做過測驗的消費者表示，跟外面比起來，好市多不會推銷，單純幫測驗，這點超加分。也有人分享「測完真的對自己的聽力狀況更有概念」。還有人說，「之前在中和店測過速度蠻快的，工作人員很親切！」、「前陣子覺得聽力變差，測完安心多了」、「我爸上週才去測，結果真的發現有輕微退化，還好算是有提早知道」。

▲Mia C'bon、家樂福量販等賣場，提供代客煎牛排服務。（圖／記者林育綾攝）

為了提供消費者優良體驗，許多賣場除了賣商品，也有周邊貼心服務。如家樂福量飯店、Mia C'bon，都提供「代客煎牛排」服務，其中Mia C'bon以牛肉為主，家樂福量飯店受理牛肉、鮭魚，都可「現買現煎」。考量肉品不同，對煎台也有影響，如消費者有需求，買豬肉仍可視賣場情況詢問相關服務。

獨／佛門勝地命案！　法師認罪：很後悔
范姜彥豐一家還跟「王子幫」一起跨年！　痛訴：我成小丑
藝人湧IG挺范姜彥豐！　成語蕎爆：之前就聽說女方出軌
范姜彥豐一再求和！粿粿「我們過去太常黏一起了」　直接不回家
粿粿、王子美國出遊照曝！范姜彥豐：回來態度大轉變
范姜彥豐怒轟王子：破壞我的家庭！「至今還跟粿粿密切聯繫」
遭點名偷吃粿粿！王子2個月前避談話題「全程臭臉」惹疑

相關新聞

快訊／好市多「豬肉限購令」每卡1份

快訊／好市多「豬肉限購令」每卡1份

台中畜牧場傳出非洲豬瘟案例，農業部自22日起實施5天「禁宰、禁運」措施，有民眾憂心漲價而囤貨，美式賣場好市多（Costco）即起全台實施限購令，會員「一卡限購一份」，成為第一家採取限購措施的賣場。家樂福則表示目前貨量充足，且售價不變。

好市多「1結帳新服務」　會員推爆：方便又快速

好市多「1結帳新服務」　會員推爆：方便又快速

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

好市多烤雞腿又變貴？網曝價格掀論戰

好市多烤雞腿又變貴？網曝價格掀論戰

好市多、家樂福正面對決台南副都心　預售行情站4字頭

好市多、家樂福正面對決台南副都心　預售行情站4字頭

好市多Costco

