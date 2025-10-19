　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不必搬到收銀台了！好市多「1結帳新服務」　會員推爆：方便又快速

▲▼好市多,Costco。（圖／記者施怡妏攝）

▲好市多「隨車結帳」超方便。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

過去不少人喊話，好市多能設立快速結帳櫃台，可惜官方未有相關規劃。但一名妹子驚訝直呼，如果東西沒有太多的話，店員可以「隨車結帳」，會員不必再把東西搬上收銀台，只要拿出會員卡並付帳即可，整個過程新奇又快速，「超級方便又能解決塞車問題！」

一名女網友在Threads熱心分享，最近發現一個超神的結帳方式，不必再把商品拿到輸送帶收銀台，只要放在購物車裡面並擺放清楚，店員可透過手持機台來刷條碼。

原PO接著大讚直呼，只要給會員卡就好，讓整個結帳省力又快速，「超級方便又能解決塞車問題！」最後，原PO補充解釋，是因為東西沒有太多，店員才可以這樣結帳。

文章曝光後，不少網友驚呼，「我是去內湖店，中秋節去買肉也是第一次體驗到，手上那個可以嗶商品！超酷，真的有效改善」、「我去北屯好市多也是這樣結帳」、「很像麥當勞得來速塞車的時候，也會有店員跑出來拿著平板點餐」；但也有人溫馨提醒，「要再對一下明細比較好」、「結完對一下明細，小心被誤刷，多算到錢」。

一名網友也分享，「美國還有自助結帳，還限制購物數量，我覺得超方便，有時候衝進去拿個水果、尿布、漱口水而已，就不用等那麼久」。

對此，好市多說明，「隨車結帳」的新服務，是透過預先刷商品，會員在刷會員卡後就會將預刷的品項直接列出，就可減少結帳時間。好市多也說，並無規定購買幾樣商品以下才可享有此服務，基本上就是「能夠輕易肉眼辨別的數量跟品項」。

關於會員希望能引進「自助結帳」的服務，好市多回應，若有進一步的消息，會主動向大家說明。

10/18 全台詐欺最新數據

好市多隨車結帳方便快速

