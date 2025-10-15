出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

▲美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）以品項多樣且高品質商品吸引消費者，許多人甚至將辦會員卡視為一項值得的投資。不過，會員福利的價值取決於是否充分利用。如果你花了錢加入會員卻沒使用6向功能或服務，那其實可能是在好市多當「盤子」。

美國理財網站《GOBankingRates》整理的六個常見疏失，首先，如果你經常在好市多消費卻只辦了基本的金星會員卡，可能少賺了不少回饋。升級為130美元的行政會員（Executive Members，俗稱黑鑽卡）後，每年都能享有2%的消費回饋，甚至還有會員專屬服務的折扣優惠。舉例來說，只要一年消費超過6504美元，回饋金就足以抵掉會費，而即使消費金額只有一半，也能彌補兩種會員卡的費用差異。

此外，好市多的手機應用程式和數位工具是許多會員未充分使用的資源。像是數位會員卡、折扣查詢、旅遊優惠、油價比價等功能，不僅能提升購物效率，還能幫助你節省更多時間與金錢。如果你平常沒下載或使用這些功能，那可能在無形中浪費了不少會員福利。

再者，好市多提供的服務遠不止賣場購物，像是保險、汽車維修、家居裝修等都相當有競爭力。舉例來說，會員專屬的車險、住宅險甚至寵物險，往往能給出折扣價格，幫助你省下額外開支。除此之外，會員限定的低油價也是一大亮點，不僅價格優惠，還能保護車輛性能，讓你加得安心又划算。

最後，許多人對科克蘭（Kirkland）自有品牌的認識不足。官方保證這些商品的品質不輸知名品牌，且價格更友好。再加上可以申請免費的家庭附卡，讓家人共享會員福利，這樣才能真正把會員權益發揮到最大化。