地方 地方焦點

見證農村再生成果！花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

▲花蓮讓韌性與創意成為推動農村再生的力量，在農村水保署辦理的卓越評選中獲「農再活力獎」。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮讓韌性與創意成為推動農村再生的力量，在農村水保署辦理的卓越評選中獲「農再活力獎」。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

114年「農再卓越獎」頒獎典禮28日下午於財團法人張榮發基金會國際會議中心登場，由農業部農村發展及水土保持署主辦，全國各縣市政府與農再社區代表齊聚一堂，共同見證農村再生推動成果。花蓮縣政府以近年在地方創生、農村再生與產業輔導上的亮眼成績，在卓越獎評選中脫穎而出，榮獲「農再活力獎」殊榮，展現災後重建後的永續動能與農村再生能量。

縣長徐榛蔚表示，花蓮的農村是一股「從土地出發的力量」。近年來面對多重災害挑戰，尤其是0403花蓮強震及豪雨雙重衝擊，一度讓農村產業陷入停滯。然而，花蓮各地的農再社區展現出堅毅與韌性，團結投入重建工作，從逆境中重新扎根，讓土地與生活再度綻放希望。此次榮獲「農再活力獎」，不僅肯定縣府長期推動政策的努力，也象徵花蓮農村在困境中持續前行的勇氣與創意。

花蓮在各項全國農村相關競賽中表現同樣亮眼，除去年由光復鄉大全社區榮獲「金牌農村」金牌殊榮外，今年更有玉里鎮赤科山社區夥伴何姿儀於「農村領航獎」獲選為「農村推廣大使」，壽豐鄉農會與富里鄉農會也在「十大綠色照顧優良典範」中獲得表揚，成為全國矚目的標竿。這些傑出表現顯示花蓮縣在農村再生與地方創生推動上的成果備受肯定，展現縣府與社區長期攜手深耕的豐碩成效。

與花蓮縣政府共同出席頒獎的三個社區，分別為光復鄉大全社區發展協會、卓溪鄉石平部落文化產業推廣協會，以及吉安鄉干城社區發展協會。三個社區皆是去年農村再生計畫中的亮點團隊，透過產業創新、文化傳承與社區共學，展現花蓮農村多元而充滿活力的風貌。

典禮中除頒發「農再活力獎」、「甲等獎」及「農再卓越獎」等獎項外，並由農業部政務次長黃昭欽親自頒獎，感謝各縣市政府與社區多年來深耕農村建設的努力。花蓮縣代表由農業處農村景觀科長陳珮雯率隊出席，與三個社區夥伴共同分享榮耀時刻。

縣長徐榛蔚強調，花蓮縣政府將持續以「永續農村、地方創生」為核心發展方向，結合觀光、文創及環境教育，打造兼具文化底蘊、產業價值與生態意識的幸福農村。她表示，花蓮將繼續從土地出發，讓韌性與創意成為推動農村再生的關鍵力量，持續書寫屬於花蓮的希望故事。
 

10/28 全台詐欺最新數據

