快訊／萬丹畜牧場派2車載廚餘強闖焚化廠　2人凌晨遭檢方聲押

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉某畜牧場施姓負責人的兒子與林姓男男子兩人涉嫌違規載運逾87噸外縣市廚餘進入焚化廠，於28日派車強行闖入傾倒。環保局立即通報警方到場查扣車輛，全案依妨害公務與廢棄物清理法移送偵辦，檢方訊後認施、林兩男有反覆實行同一犯罪之虞，於今(29)日凌晨向法院聲請羈押。

▲載運廚餘到屏東縣焚化爐處理，兩人遭聲押。（圖／屏東縣政府提供）

縣環保局表示，近期非洲豬瘟疫情升溫，行政院於10月26日再度宣布延長豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施10天。為防堵疫情擴散，屏東縣政府嚴禁外縣市廚餘進入處理，並開放焚化爐專供本縣產源廚餘去化。但萬丹鄉某一畜牧場先前已載運逾87噸廚餘進入焚化廠，經查大量混入外縣市廚餘並涉申報不實。環保局確認違規後，已禁止該業者再進場處理。

未料施、林兩男28日仍開車載運廚餘強行闖越管制區入內傾倒，與工作人員發生拉扯，行徑囂張。環保局立即通報東港分局偵查隊及崁頂分駐所到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依妨害公務、非法處理及不實申報廢棄物等罪嫌，移送地檢署偵辦。

環保局指出，經查發現，該畜牧場核准廚餘再利用量每月為72公噸且大部分產源來自高雄市，然近4日進場量卻高達87公噸，明顯載運外縣市廚餘進入本縣。該業者不僅違反防疫規範，更涉違《廢棄物清理法》，將依法追究刑責並處以最高罰鍰。

屏檢偵辦強行傾倒廚餘案指出，經檢察官漏夜訊問被告2人後，認其等涉嫌違反妨害自由、妨害公務、 廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、反覆實行同一 犯罪之虞，且審酌豬類養殖與其相關產業鏈為我國重要民生基石與經濟命脈，目前主管機關亦已全面啟動非洲豬瘟防疫措施，如若病毒擴散，不僅傳染危害極高，更將持續牽動國內食品安全、 社會安定與國際聲譽等事由，並權衡國家刑事司法權之有效行使、 社會秩序、公共利益與被告人身自由受限制之程度，認具保、責 付或限制住居之方式已不足替代羈押，況反覆實行同一犯罪之虞 並非交保等替代處分可以妨免，而有羈押之必要，於今(29)日凌晨向法院聲請羈押。