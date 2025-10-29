　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／萬丹畜牧場派2車載廚餘強闖焚化廠　2人凌晨遭檢方聲押

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉某畜牧場施姓負責人的兒子與林姓男男子兩人涉嫌違規載運逾87噸外縣市廚餘進入焚化廠，於28日派車強行闖入傾倒。環保局立即通報警方到場查扣車輛，全案依妨害公務與廢棄物清理法移送偵辦，檢方訊後認施、林兩男有反覆實行同一犯罪之虞，於今(29)日凌晨向法院聲請羈押。

▲載運廚餘到屏東縣焚化爐處理，兩人遭聲押。（圖／屏東縣政府提供）

▲載運廚餘到屏東縣焚化爐處理，兩人遭聲押。（圖／屏東縣政府提供）

▲載運廚餘到屏東縣焚化爐處理，兩人遭聲押。（圖／屏東縣政府提供）

縣環保局表示，近期非洲豬瘟疫情升溫，行政院於10月26日再度宣布延長豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施10天。為防堵疫情擴散，屏東縣政府嚴禁外縣市廚餘進入處理，並開放焚化爐專供本縣產源廚餘去化。但萬丹鄉某一畜牧場先前已載運逾87噸廚餘進入焚化廠，經查大量混入外縣市廚餘並涉申報不實。環保局確認違規後，已禁止該業者再進場處理。

未料施、林兩男28日仍開車載運廚餘強行闖越管制區入內傾倒，與工作人員發生拉扯，行徑囂張。環保局立即通報東港分局偵查隊及崁頂分駐所到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依妨害公務、非法處理及不實申報廢棄物等罪嫌，移送地檢署偵辦。　　

環保局指出，經查發現，該畜牧場核准廚餘再利用量每月為72公噸且大部分產源來自高雄市，然近4日進場量卻高達87公噸，明顯載運外縣市廚餘進入本縣。該業者不僅違反防疫規範，更涉違《廢棄物清理法》，將依法追究刑責並處以最高罰鍰。

屏檢偵辦強行傾倒廚餘案指出，經檢察官漏夜訊問被告2人後，認其等涉嫌違反妨害自由、妨害公務、 廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、反覆實行同一 犯罪之虞，且審酌豬類養殖與其相關產業鏈為我國重要民生基石與經濟命脈，目前主管機關亦已全面啟動非洲豬瘟防疫措施，如若病毒擴散，不僅傳染危害極高，更將持續牽動國內食品安全、 社會安定與國際聲譽等事由，並權衡國家刑事司法權之有效行使、 社會秩序、公共利益與被告人身自由受限制之程度，認具保、責 付或限制住居之方式已不足替代羈押，況反覆實行同一犯罪之虞 並非交保等替代處分可以妨免，而有羈押之必要，於今(29)日凌晨向法院聲請羈押。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中露天掩埋廚餘「4場不合格」　彭啓明：已要求覆土掩蓋

台中露天掩埋廚餘「4場不合格」　彭啓明：已要求覆土掩蓋

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，全國暫時禁止使用廚餘養豬，台中以露天掩埋處理廚餘遭外界質疑。環境部長彭啓明今（29日）表示，22日已召集地方環保局說明廚餘掩埋規定，且有一定規範與指引，昨天派人稽查後認定有四個露天掩埋場不大符合規範，台中市承諾今天會進行覆土工作。

收90萬賣清潔隊員職位　竹田鄉長吳振中遭判3年10月

收90萬賣清潔隊員職位　竹田鄉長吳振中遭判3年10月

因安全與環保問題　萬海旺春輪在傑貝阿里港一天僅卸15個貨櫃

因安全與環保問題　萬海旺春輪在傑貝阿里港一天僅卸15個貨櫃

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠確保廚餘去化穩定無虞

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠確保廚餘去化穩定無虞

梧棲養豬場2處仍驗出陽性　市府緊急清消

梧棲養豬場2處仍驗出陽性　市府緊急清消

環保廚餘違規屏東畜牧場

