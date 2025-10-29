台中露天掩埋廚餘「4場不合格」　彭啓明：已要求覆土掩蓋

▲環境部長彭啓明表示，昨清查台中市露天廚餘掩埋場，共有4場不符合規定。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，全國暫時禁止使用廚餘養豬，台中以露天掩埋處理廚餘遭外界質疑。環境部長彭啓明今（29日）表示，22日已召集地方環保局說明廚餘掩埋規定，且有一定規範與指引，昨天派人稽查後認定有四個露天掩埋場不大符合規範，台中市承諾今天會進行覆土工作。

立法院衛環委員會邀請環境部長彭啓明與農業部長陳駿季等單位就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委林月琴在質詢時表示，台中市政府在這次爆發非洲豬瘟事件擺爛，受害的是民眾，包括事發養豬場的廚餘蒸煮紀錄沒有上傳，台中市長盧秀燕卻說沒有罰則來卸責。現在台中市以露天方式掩埋廚餘，被專家質疑衍生相關傳播風險。

彭啓明強調，若養豬戶沒有上傳蒸煮紀錄，地方環保局可去稽核，這部分絕對是可以做的，「盧秀燕可能曲解」，這部分有相關清單，若紀錄上沒有上傳，隔個月要去清查，顯然台中市政府這部分是漏掉。希望未來有即時監控方式，避免類似事件重演。

至於台中市以露天方式掩埋廚餘，遭到質疑有問題，彭啓明表示，環境部早在本月22日就召集地方環保局，提供廚餘掩埋相關規定，有一定規範與指引，包括每天一定要覆土，昨天已派人去稽查，台中有四個露天掩埋場不大符合規範，已承諾今天會進行覆土工作。

此外，目前廚餘被認為是這次非洲豬瘟主要傳播途徑之一，更有專家或相關單位建議永久禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季指出，目前沒看到非洲豬瘟疫情向外擴散，廚餘只要處理得好就是很好飼料，未來是否要禁廚餘養豬，會再和環境部進行滾動檢討。