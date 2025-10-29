台中改採焚化處理廚餘　環境部：其他垃圾可先打包暫置

▲台中決定將廚餘從掩埋改為焚燒，環境部表示，都是緊急處理方式。（圖／記者許敏溶攝）

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，全國暫時禁止使用廚餘養豬，台中原本以露天掩埋處理廚餘，今天又宣布改為焚燒。環境部次長沈志修今（29日）坦言，「對台中改為焚化不驚訝」，因為焚燒跟掩埋都是處理廚餘的緊急方式，但都要依照環境部規定來，若我是環保局長，會把廚餘瀝乾後，搭配垃圾送到焚化爐焚燒，解除廚餘處理困難問題，其他垃圾則打包暫置，這是一個緊急狀況的選項。

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，全國暫時禁止使用廚餘養豬，台中以露天掩埋處理廚餘遭外界質疑有衛生疑慮。環境部長彭啓明今天在立法院受訪時表示，22日已召集地方環保局說明廚餘掩埋規定，且有一定規範與指引，昨天派人稽查後認定有四個露天掩埋場不大符合規範，台中市承諾今天會進行覆土工作。

不過，今天傳出台中市原本是將廚餘掩埋，將改為焚燒。對此，環境部次長沈志修坦言，「對台中市改為焚化不驚訝」，因為焚燒跟掩埋都是處理廚餘的緊急方式，但都要依照環境部規定來，「若我是環保局長，會把廚餘瀝乾後，搭配垃圾送到焚化爐焚燒」，解除廚餘處理困難問題，其他垃圾則打包暫置，這是一個緊急狀況的選項。

此外，昨傳出不肖業者強闖屏東清潔隊，欲將超過規定額度廚餘傾倒進清潔隊，且廚餘是來自其他縣市。沈志修表示，屏東清潔隊領的是屏東薪水，當然可以不收其他縣市廚餘，否則這不公平，這起事件還要再了解，若地方環保局碰到廚餘問題，可向中央反映，目前廚餘處理發包產生費用，農業部願意承擔費用。

另因非洲豬瘟關係，全國豬隻禁運禁宰，包括廖偉翔等多位立委擔憂對產業鏈造成衝擊，詢問農業部是否有相關補助，陳駿季則回應，在本周結束前會提出完整補助方案，但必須要報行政院同意。