　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

收90萬賣清潔隊員職位！屏東縣竹田鄉長吳振中涉貪　遭判3年10月

▲竹田鄉長吳振中被屏檢依貪污罪起訴 。（圖／取自吳振中臉書）

▲竹田鄉長吳振中涉貪90萬元判3年10月。（圖／取自吳振中臉書）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東縣竹田鄉長吳振中涉嫌招考清潔隊員時收受90萬元，賄賂販售職位，屏東地方法院依不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年10月，褫奪公權4年。

屏東地檢署偵辦竹田鄉長吳振中涉嫌貪污案，發現吳鄉長於2022年12月25日起，擔任鄉長，負責綜理該鄉鄉務，審核鄉公所之預算編列及監督該地區施政措施，並對清潔隊員有人事晉用及核定之權限。

謝姓婦人意替其謝姓女婿爭取鄉公所清潔隊員職缺，2023年1月10日前之1月間某時，與吳振中達成須支付90萬元，作為買受清潔隊員對價之行、收賄之共識後。

謝婦將訊息告知女兒、女婿、親家母，共同湊齊行賄款項90萬元現金後，謝婦即於2023年1月27日，駕車前往吳振中住處，將90萬元現金當場交予吳振中錄取謝男任職鄉公所清潔隊員之對價。嗣鄉公所行政室即於112年4月10日發布清潔隊員之徵選公告，嗣謝男於公告期間內報名並參與面試後，鄉公所果於同年5月10日，公告錄取謝男為新任之新清潔隊員。

吳振中經多次偵訊後，始改口坦承收受現金90萬元賄款犯行，且已當庭繳回犯罪所得。屏東地院審酌，吳振中犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年10月。褫奪公權4年。已缴交之犯罪所得90萬元沒收。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中廚餘政策大轉彎！　明起停用9處掩埋場
影片曝光！　美軍3波空襲炸船釀14死
快訊／黃仁勳公開點名感謝！　大廠股價開盤刷天價
月薪5萬不夠！　一表揭六都「買房殘酷真相」
蹲滿18局今繼續先發！　球迷驚嘆：真正的英雄
快訊／台股大漲再創新高！　台積電平天價1500元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

收90萬賣清潔隊員職位！屏東縣竹田鄉長吳振中涉貪　遭判3年10月

今年第5次了！苗栗西山垃圾場清晨又竄火煙　消防緊急灌救

「2台機車車頭都朝前」算併排挨罰2400元　車主提告慘輸

寄出8張提款卡讓22人被騙136萬元　她1原因獲判無罪

3億跨國運毒！　北聯幫「高富帥主嫌」判無期還能趴趴走

「北教大王力宏」回應劈腿12女　懷疑被裝追蹤器

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

碧潭溺斃2女兒　陸配淚揭婆媳不和：若能重來絕不會做

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

收90萬賣清潔隊員職位！屏東縣竹田鄉長吳振中涉貪　遭判3年10月

今年第5次了！苗栗西山垃圾場清晨又竄火煙　消防緊急灌救

「2台機車車頭都朝前」算併排挨罰2400元　車主提告慘輸

寄出8張提款卡讓22人被騙136萬元　她1原因獲判無罪

3億跨國運毒！　北聯幫「高富帥主嫌」判無期還能趴趴走

「北教大王力宏」回應劈腿12女　懷疑被裝追蹤器

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

碧潭溺斃2女兒　陸配淚揭婆媳不和：若能重來絕不會做

卡車撞爛「實驗猴逃脫中」！　美警驚曝：感染3種病毒

【廣編】2025「愛‧Sharing」情定威尼斯　點亮Purple Wish聖誕樹

高市早苗見川普重申台海和平　外交部致謝：對全球安全繁榮不可或缺

快訊／台中廚餘政策大轉彎　市府宣布10／30起停用9處掩埋場

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

桃園長庚健檢中心導入新一代鎮靜麻醉新藥　「非牛奶針」健檢流程再優化

零招牌無冷氣騎樓麵攤卻大排長龍！歸仁在地人從小吃到大麻醬麵

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人　僅存女選手半個月暴瘦如野人

「白髮魔女」又現蹤北捷！網友嚇傻...釣出Fumi阿姨「溫柔1句話」

打造青年數位競爭力！新竹縣數位創新實習成果亮眼　副縣長：打造產學共創、讓青年根留竹縣

【不明原因】休旅車撞進大埔鐵板燒店裡！

社會熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

竹南男勸違停遭暴打　父護子持麵包刀對峙

即／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

獨／信義豪宅雙屍穿著曝　手機解鎖查奪命人

「北教大王力宏」回應劈腿12女　懷疑被裝追蹤器

即／詭異車禍死者刀傷亡排除他殺

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

更多熱門

相關新聞

屏東執行分署宣導防詐3要訣　守護民眾荷包

屏東執行分署宣導防詐3要訣　守護民眾荷包

為慶祝114年榮民節，霧台、三地門及瑪家三鄉於10月24日舉辦表揚暨聯誼活動，場面熱鬧溫馨。法務部行政執行署屏東分署特別結合活動進行「反詐騙宣導」，由柯怡如分署長親自講解五大常見詐騙手法，以生動案例與互動問答提醒民眾提高警覺，牢記「冷靜、查證、不匯款」三要訣，互動熱絡，現場掌聲與笑聲不斷烈。

畜牧場派2車載廚餘強闖焚化廠　屏縣府重罰送辦

畜牧場派2車載廚餘強闖焚化廠　屏縣府重罰送辦

桃園經發局爆收賄案！科長被帶回調查

桃園經發局爆收賄案！科長被帶回調查

大統第三代罕現身　宣布與日本HIRAMATSU打造奢華度假園區

大統第三代罕現身　宣布與日本HIRAMATSU打造奢華度假園區

2女清空油箱牽車走2小時　加油站還有8km崩潰

2女清空油箱牽車走2小時　加油站還有8km崩潰

關鍵字：

貪污竹田鄉屏東賄賂官司

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面