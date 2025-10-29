收90萬賣清潔隊員職位！屏東縣竹田鄉長吳振中涉貪　遭判3年10月

▲竹田鄉長吳振中涉貪90萬元判3年10月。（圖／取自吳振中臉書）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東縣竹田鄉長吳振中涉嫌招考清潔隊員時收受90萬元，賄賂販售職位，屏東地方法院依不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年10月，褫奪公權4年。

屏東地檢署偵辦竹田鄉長吳振中涉嫌貪污案，發現吳鄉長於2022年12月25日起，擔任鄉長，負責綜理該鄉鄉務，審核鄉公所之預算編列及監督該地區施政措施，並對清潔隊員有人事晉用及核定之權限。

謝姓婦人意替其謝姓女婿爭取鄉公所清潔隊員職缺，2023年1月10日前之1月間某時，與吳振中達成須支付90萬元，作為買受清潔隊員對價之行、收賄之共識後。

謝婦將訊息告知女兒、女婿、親家母，共同湊齊行賄款項90萬元現金後，謝婦即於2023年1月27日，駕車前往吳振中住處，將90萬元現金當場交予吳振中錄取謝男任職鄉公所清潔隊員之對價。嗣鄉公所行政室即於112年4月10日發布清潔隊員之徵選公告，嗣謝男於公告期間內報名並參與面試後，鄉公所果於同年5月10日，公告錄取謝男為新任之新清潔隊員。

吳振中經多次偵訊後，始改口坦承收受現金90萬元賄款犯行，且已當庭繳回犯罪所得。屏東地院審酌，吳振中犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年10月。褫奪公權4年。已缴交之犯罪所得90萬元沒收。