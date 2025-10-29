　
地方 地方焦點

太子爺慶生變看片趴！　三平板布袋戲、歌仔戲、蠟筆小新上陣

▲永康詩山鳳山寺太子爺公慶生，信徒用三台平板播放布袋戲、歌仔戲與卡通節目祝壽。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

10月29日是農曆九月初九重陽節，也是信眾敬奉的「中壇元帥」太子爺公聖誕。台南永康詩山鳳山寺聚保堂特別以萬聖節為主題佈置供桌，除準備各式糖果、餅乾及飲料外，現場還擺出三台平板電腦，播放布袋戲、歌仔戲與卡通節目，宛如太子爺專屬「看片趴」，吸引不少民眾圍觀拍照。

信徒包先生一家為慶祝太子爺公生日，花上千元購買玩具與糖果作供品，還靈機一動，以平板播放節目取悅神明。他笑說，太子爺像小孩一樣愛吃棒棒糖、養樂多和汽水，越熱鬧越開心。當日他擲筊詢問太子爺想看什麼節目，結果「神諭」顯示要看布袋戲、明華園歌仔戲與《蠟筆小新》，於是三台平板同步開播，畫面逗趣又溫馨。

不少信眾笑稱太子爺公「太可愛」，有人打趣問「有付版權費嗎？」「下次要看什麼卡通？」但也有人感嘆，誠心才是最重要的祭拜之道。

民俗專家廖大乙指出，太子爺公在得道前「割肉還母、剔骨還父」，後由太乙真人以蓮花荷葉重塑肉身，因此象徵純潔無瑕。重陽節為陽氣最盛之日，當天以糖果餅乾為供品、攜蓮花祝壽，可助轉運納福，特別適合屬蛇、豬、虎、猴或流年不順者祈求平安好運。

廖大乙補充，「中壇元帥」為五營元帥之首，聖誕祈福除了求財運外，更應落實「有捨才有得」精神，拜完神後可主動問候長輩、捐血或小額捐款，以行善積德延福運。他也提醒年輕信徒學習太子爺「出淤泥而不染」及孝敬父母的精神，若過去行為偏差，可在神前立誓改過，自能蒙庇佑迎新運。

太子爺慶生變看片趴！　三平板布袋戲、歌仔戲、蠟筆小新上陣

