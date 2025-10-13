「超越偶」致敬布袋戲藝術　2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

▲2025雲林國際偶戲節重頭戲「金掌獎頒獎典禮」12日晚間於虎尾高鐵特定區盛大舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

2025雲林國際偶戲節重頭戲「金掌獎頒獎典禮」昨（12）日晚間盛大舉行。今年典禮以「超越偶」為主題，諧音「超越我」，象徵雲林國際偶戲節以世代永續的精神，持續創新、超越自我，讓布袋戲跨越舞台限制，成為日常生活中互動的文化載體，實踐文化永續的願景。

典禮以「超越偶」精神為主軸，展現布袋戲藝術融合傳統與現代、跨越世代與跨界交流的多元風貌。今年的演出內容突破形式與框架，邀請2025年金曲獎大黑馬、最佳台語女歌手李竺芯以動人歌聲詮釋布袋戲的經典情感，並與多組重量級表演團隊同台，結合歌聲、戲偶與幽默互動，共同打造創意與榮耀兼具的文化盛典。

節目亮點包括雲林五洲小桃源年輕女藝師陳淑如以精湛技藝展現新世代布袋戲創作者的活力與創意；虎尾國中布袋戲團呈現校園世代的青春風采；主持人許效舜與邱怡澍則以詼諧幽默的即興脫口秀互動，為典禮注入驚喜與活力，讓傳統藝術與現代元素在舞台上交融碰撞，呈現布袋戲跨時代的多元魅力。

縣長張麗善表示，雲林縣是布袋戲的故鄉，雲林縣長期致力推動布袋戲文化的保存與發展，雲林國際偶戲節至今已邁入第23屆，金掌獎不僅是對卓越藝術家與團隊的肯定，更象徵布袋戲在傳統與創新間持續延伸的文化生命力。

張麗善指出，雲林縣以第四金高規格舉辦金掌獎頒獎，鼓舞布袋戲藝術團體及個人，更投入傳承文化；雲林縣目前將近2萬多個孩子學過布袋戲，希望培養孩子對於布袋戲的興趣，期盼透過偶戲金掌獎競賽，培養發掘未來的黃海岱大師、黃俊雄大師。讓布袋戲繼續深耕，也讓臺灣在地藝術持續在全球發光發熱。

今年典禮更邀請多位重量級嘉賓蒞臨，包括薪傳獎藝師王藝明、三頁文設計公司藝術總監顏伯駿、金曲獎評審團主席丁曉雯、霹靂國際多媒體董事長黃文章、傳藝金曲最佳偶戲主演得主吳聲杰、西螺新興閣掌中劇團團長鍾任樑、㩳愉轃北管掌中實驗團團長蕭任能、知名布袋戲音樂創作人黃鳳儀等，共同見證布袋戲藝術的榮耀時刻。

文化觀光處處長陳璧君則指出，今年「金掌獎」比照金馬獎、金曲獎、金鐘獎「三金」規格舉辦，展現對布袋戲工作者與傳承者的最高敬意與肯定。典禮不僅彰顯布袋戲的傳統價值，更透過創新形式融入現代元素，開啟跨界融合的新篇章，讓布袋戲以嶄新的姿態走向世界，在全球舞台綻放光彩。

第19屆金掌獎得獎名單 最佳操偶技術獎：台北木偶劇團 最佳視覺藝術獎：金鷹閣電視木偶劇團 最佳配樂音效獎：小西園第四代掌中劇團 金掌獎評審團特別獎：雲林五洲小桃源掌中劇團 最佳精神獎：吳萬響掌中劇團 最佳劇本編創獎：今日掌中劇團 最佳口白藝術獎：昇平五洲園 最佳表演團隊獎：五洲勝義閣掌中劇團



第7屆青年金掌獎 最佳主演獎：陳淑如 最佳團隊獎：黃佑任



第11屆小金掌獎得獎學校 雲林縣土庫鎮土庫國民小學 雲林縣四湖鄉東光國民小學 雲林縣虎尾鎮平和國民小學 雲林縣台西鄉新興國民小學 雲林縣二崙鄉二崙國民小學 雲林縣斗六市石榴國民小學 雲林縣立虎尾國民中學 雲林縣西螺鎮廣興國民小學 雲林縣立西螺國民中學 雲林縣立東仁國民中學