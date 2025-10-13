　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「超越偶」致敬布袋戲藝術　2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

▲2025雲林國際偶戲節重頭戲「金掌獎頒獎典禮」12日晚間於虎尾高鐵特定區盛大舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2025雲林國際偶戲節重頭戲「金掌獎頒獎典禮」12日晚間於虎尾高鐵特定區盛大舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025雲林國際偶戲節重頭戲「金掌獎頒獎典禮」昨（12）日晚間盛大舉行。今年典禮以「超越偶」為主題，諧音「超越我」，象徵雲林國際偶戲節以世代永續的精神，持續創新、超越自我，讓布袋戲跨越舞台限制，成為日常生活中互動的文化載體，實踐文化永續的願景。

典禮以「超越偶」精神為主軸，展現布袋戲藝術融合傳統與現代、跨越世代與跨界交流的多元風貌。今年的演出內容突破形式與框架，邀請2025年金曲獎大黑馬、最佳台語女歌手李竺芯以動人歌聲詮釋布袋戲的經典情感，並與多組重量級表演團隊同台，結合歌聲、戲偶與幽默互動，共同打造創意與榮耀兼具的文化盛典。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2025雲林國際偶戲節重頭戲「金掌獎頒獎典禮」12日晚間於虎尾高鐵特定區盛大舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾國中布袋戲團呈現校園世代的青春風采。（圖／記者游瓊華翻攝）

節目亮點包括雲林五洲小桃源年輕女藝師陳淑如以精湛技藝展現新世代布袋戲創作者的活力與創意；虎尾國中布袋戲團呈現校園世代的青春風采；主持人許效舜與邱怡澍則以詼諧幽默的即興脫口秀互動，為典禮注入驚喜與活力，讓傳統藝術與現代元素在舞台上交融碰撞，呈現布袋戲跨時代的多元魅力。

縣長張麗善表示，雲林縣是布袋戲的故鄉，雲林縣長期致力推動布袋戲文化的保存與發展，雲林國際偶戲節至今已邁入第23屆，金掌獎不僅是對卓越藝術家與團隊的肯定，更象徵布袋戲在傳統與創新間持續延伸的文化生命力。

張麗善指出，雲林縣以第四金高規格舉辦金掌獎頒獎，鼓舞布袋戲藝術團體及個人，更投入傳承文化；雲林縣目前將近2萬多個孩子學過布袋戲，希望培養孩子對於布袋戲的興趣，期盼透過偶戲金掌獎競賽，培養發掘未來的黃海岱大師、黃俊雄大師。讓布袋戲繼續深耕，也讓臺灣在地藝術持續在全球發光發熱。

今年典禮更邀請多位重量級嘉賓蒞臨，包括薪傳獎藝師王藝明、三頁文設計公司藝術總監顏伯駿、金曲獎評審團主席丁曉雯、霹靂國際多媒體董事長黃文章、傳藝金曲最佳偶戲主演得主吳聲杰、西螺新興閣掌中劇團團長鍾任樑、㩳愉轃北管掌中實驗團團長蕭任能、知名布袋戲音樂創作人黃鳳儀等，共同見證布袋戲藝術的榮耀時刻。

文化觀光處處長陳璧君則指出，今年「金掌獎」比照金馬獎、金曲獎、金鐘獎「三金」規格舉辦，展現對布袋戲工作者與傳承者的最高敬意與肯定。典禮不僅彰顯布袋戲的傳統價值，更透過創新形式融入現代元素，開啟跨界融合的新篇章，讓布袋戲以嶄新的姿態走向世界，在全球舞台綻放光彩。

▲2025雲林國際偶戲節重頭戲「金掌獎頒獎典禮」12日晚間於虎尾高鐵特定區盛大舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今年的演出內容突破形式與框架，邀請2025年金曲獎大黑馬、最佳台語女歌手李竺芯以動人歌聲詮釋布袋戲的經典情感。（圖／記者游瓊華翻攝）

第19屆金掌獎得獎名單 最佳操偶技術獎：台北木偶劇團 最佳視覺藝術獎：金鷹閣電視木偶劇團 最佳配樂音效獎：小西園第四代掌中劇團 金掌獎評審團特別獎：雲林五洲小桃源掌中劇團 最佳精神獎：吳萬響掌中劇團 最佳劇本編創獎：今日掌中劇團 最佳口白藝術獎：昇平五洲園 最佳表演團隊獎：五洲勝義閣掌中劇團
 
第7屆青年金掌獎 最佳主演獎：陳淑如 最佳團隊獎：黃佑任
 
第11屆小金掌獎得獎學校 雲林縣土庫鎮土庫國民小學 雲林縣四湖鄉東光國民小學 雲林縣虎尾鎮平和國民小學 雲林縣台西鄉新興國民小學 雲林縣二崙鄉二崙國民小學 雲林縣斗六市石榴國民小學 雲林縣立虎尾國民中學 雲林縣西螺鎮廣興國民小學 雲林縣立西螺國民中學 雲林縣立東仁國民中學

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以色列宣布　釋放近2000名巴勒斯坦人
Lulu公開全新身分　節目上不藏了
快訊／新北墜樓！男碎骨爆頭陳屍路中
座艙長對話截圖曝！　空服員姊悲吐妹愛漂亮
未來一周天氣出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

店門口「手搖飲1畫面」驚呆他　破萬人點頭：一天沒喝不對勁

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

《財劃法》影響9縣市文化預算下降！黃牛裁罰將研議修法更精準

「超越偶」致敬布袋戲藝術　2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

BLACKPINK週末降臨高雄開唱　6大地標亮粉紅燈連7天應援

熱帶低壓最快周三生成　周末東北季風影響降雨機率增

快訊／2縣市大雨特報！下到深夜　防雷擊強陣風

台灣港務公司董事長交接　觀光署前署長周永暉上任

長榮空服員疑罹罕病猝逝！一原因死亡率極高...3大症狀快就醫

長榮空服不敢請假！同行爆內幕「有懲罰機制」：做22年不敢請假

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

店門口「手搖飲1畫面」驚呆他　破萬人點頭：一天沒喝不對勁

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

《財劃法》影響9縣市文化預算下降！黃牛裁罰將研議修法更精準

「超越偶」致敬布袋戲藝術　2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

BLACKPINK週末降臨高雄開唱　6大地標亮粉紅燈連7天應援

熱帶低壓最快周三生成　周末東北季風影響降雨機率增

快訊／2縣市大雨特報！下到深夜　防雷擊強陣風

台灣港務公司董事長交接　觀光署前署長周永暉上任

長榮空服員疑罹罕病猝逝！一原因死亡率極高...3大症狀快就醫

長榮空服不敢請假！同行爆內幕「有懲罰機制」：做22年不敢請假

店門口「手搖飲1畫面」驚呆他　破萬人點頭：一天沒喝不對勁

美魔女日星替女兒復仇　全身整形「逆齡成25歲重生」

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

114年西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台灣祈福

川普抵以色列議會演說！喊「中東迎來新曙光」　議員拍手熱烈歡迎

《財劃法》影響9縣市文化預算下降！黃牛裁罰將研議修法更精準

全運會倒數！張麗善迎聖火喊「競艷雲林」　縣府動員萬人迎盛典

「超越偶」致敬布袋戲藝術　2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

被副駕妻碎念不認路 老公使用鴨制大絕招

生活熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

可能有新颱「風神」　最快生成時間曝

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

更多熱門

相關新聞

雲林民宅1F神明廳竄火！鄰居3人嚇到送醫

雲林民宅1F神明廳竄火！鄰居3人嚇到送醫

雲林縣斗六市12日深夜突傳火警！晚間10點38分，豐興路一處民宅竄出濃煙，消防人員獲報趕抵現場，發現兩戶民宅濃煙瀰漫，鄰近住戶驚慌逃生。

北京故宮建院100週年！明清曾住24代皇帝

北京故宮建院100週年！明清曾住24代皇帝

繼父遭控猥褻繼女喊：生殖器不是我的　獲無罪

繼父遭控猥褻繼女喊：生殖器不是我的　獲無罪

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

光輝十月幸福雲林！　偶戲節、全運會熱鬧接力登場

光輝十月幸福雲林！　偶戲節、全運會熱鬧接力登場

關鍵字：

偶戲文化傳統藝術雲林金掌獎布袋戲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面