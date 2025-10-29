史上最強小平板？新iPad mini傳首度支援防水、螢幕同步升級

▲iPad mini。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出正研發一款更具防水能力的 iPad mini，將可在浴室或泳池邊等潮濕環境中安心使用。這款新機將採用與 iPhone 類似的防水設計，外殼防護性明顯提升。

根據《彭博》報導，蘋果正在開發全新喇叭系統，透過震動式音訊技術取代傳統開孔設計，藉此減少水分滲入縫隙的風險。與 iPhone 透過黏合劑與防水墊圈密封不同，這次的 iPad mini 採用無孔結構來達成防水效果。目前的 iPad mini 並未具備任何官方防水等級，無法直接接觸水源。 雖然 iPhone 擁有可在 6 公尺水深下維持 30 分鐘的 IP68 等級，但目前尚不清楚新款 iPad mini 會達到哪種防水標準。

不僅如此，這款下一代 iPad mini 還預計將配備 OLED 螢幕，最快於 2026 年登場。 新機售價也可能隨升級略有調整，報導指出蘋果可能會為此加價約 100 美元。目前 iPad mini 起售價為 499 美元，未來若加入防水與 OLED 功能，將成為歷來最具「旗艦感」的一代小尺寸 iPad。

若消息屬實，iPad mini 將首度具備防水能力，意味著蘋果正讓這款輕巧平板更貼近 iPhone 的實用定位，為使用者帶來更自由、無拘束的使用體驗。