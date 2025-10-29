　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

史上最強小平板？新iPad mini傳首度支援防水、螢幕同步升級

▲iPad mini。（圖／蘋果官網）

▲iPad mini。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出正研發一款更具防水能力的 iPad mini，將可在浴室或泳池邊等潮濕環境中安心使用。這款新機將採用與 iPhone 類似的防水設計，外殼防護性明顯提升。

根據《彭博》報導，蘋果正在開發全新喇叭系統，透過震動式音訊技術取代傳統開孔設計，藉此減少水分滲入縫隙的風險。與 iPhone 透過黏合劑與防水墊圈密封不同，這次的 iPad mini 採用無孔結構來達成防水效果。目前的 iPad mini 並未具備任何官方防水等級，無法直接接觸水源。 雖然 iPhone 擁有可在 6 公尺水深下維持 30 分鐘的 IP68 等級，但目前尚不清楚新款 iPad mini 會達到哪種防水標準。

不僅如此，這款下一代 iPad mini 還預計將配備 OLED 螢幕，最快於 2026 年登場。 新機售價也可能隨升級略有調整，報導指出蘋果可能會為此加價約 100 美元。目前 iPad mini 起售價為 499 美元，未來若加入防水與 OLED 功能，將成為歷來最具「旗艦感」的一代小尺寸 iPad。

若消息屬實，iPad mini 將首度具備防水能力，意味著蘋果正讓這款輕巧平板更貼近 iPhone 的實用定位，為使用者帶來更自由、無拘束的使用體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中廚餘政策大轉彎！　明起停用9處掩埋場
影片曝光！　美軍3波空襲炸船釀14死
快訊／黃仁勳公開點名感謝！　大廠股價開盤刷天價
月薪5萬不夠！　一表揭六都「買房殘酷真相」
蹲滿18局今繼續先發！　球迷驚嘆：真正的英雄
快訊／台股大漲再創新高！　台積電平天價1500元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

史上最強小平板？新iPad mini傳首度支援防水、螢幕同步升級

三星挑戰摺疊極限！三摺手機原型亮相、售價或近9萬元

9月手機市佔排行出爐　蘋果iPhone17系列霸榜51.3%居冠

Lenovo參戰FIFAe 2025　 Legion 系列設備全方位支援

台灣大跨國攜7大電信啟動WanderJoy平台　免換eSIM原號享跨境禮遇

Google 11月Pixel大更新提前曝光？　主打主題包與AI動態影像生成

蘋果揭行動錢包新戰略　Apple Pay阻詐10億美元、數位護照即將啟用

IG萬聖節特效超吸睛！暗黑模式、節慶外框一次看

Threads推出「幽靈貼文」功能　24小時自動消失、不留痕跡

不斷更新／普發萬元用在這！雙11購物節3C、電競周邊優惠全攻略

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

史上最強小平板？新iPad mini傳首度支援防水、螢幕同步升級

三星挑戰摺疊極限！三摺手機原型亮相、售價或近9萬元

9月手機市佔排行出爐　蘋果iPhone17系列霸榜51.3%居冠

Lenovo參戰FIFAe 2025　 Legion 系列設備全方位支援

台灣大跨國攜7大電信啟動WanderJoy平台　免換eSIM原號享跨境禮遇

Google 11月Pixel大更新提前曝光？　主打主題包與AI動態影像生成

蘋果揭行動錢包新戰略　Apple Pay阻詐10億美元、數位護照即將啟用

IG萬聖節特效超吸睛！暗黑模式、節慶外框一次看

Threads推出「幽靈貼文」功能　24小時自動消失、不留痕跡

不斷更新／普發萬元用在這！雙11購物節3C、電競周邊優惠全攻略

卡車撞爛「實驗猴逃脫中」！　美警驚曝：感染3種病毒

【廣編】2025「愛‧Sharing」情定威尼斯　點亮Purple Wish聖誕樹

高市早苗見川普重申台海和平　外交部致謝：對全球安全繁榮不可或缺

快訊／台中廚餘政策大轉彎　市府宣布10／30起停用9處掩埋場

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

桃園長庚健檢中心導入新一代鎮靜麻醉新藥　「非牛奶針」健檢流程再優化

零招牌無冷氣騎樓麵攤卻大排長龍！歸仁在地人從小吃到大麻醬麵

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人　僅存女選手半個月暴瘦如野人

「白髮魔女」又現蹤北捷！網友嚇傻...釣出Fumi阿姨「溫柔1句話」

打造青年數位競爭力！新竹縣數位創新實習成果亮眼　副縣長：打造產學共創、讓青年根留竹縣

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

3C家電熱門新聞

Google Chrome終於要推出「垂直分頁列」

蘋果高層揭行動錢包新進展　護照功能將登場

台灣大啟動WanderJoy平台

Lenovo參戰FIFAe 2025

9月手機市佔排行出爐

Google 11月Pixel功能更新提前曝光

新款iPad mini傳升級防水與OLED螢幕

三星挑戰摺疊極限！三摺手機原型亮相

雙11購物節3C優惠全攻略

微星「雙11購物節」全攻略！

Threads正式推出「幽靈貼文」功能

IG萬聖節特效、外框一次看

摺疊iPad傳研發卡關　最快2029年登場

外媒曝光iPad mini 8上市時間

更多熱門

相關新聞

蘋果市值突破4兆美元

蘋果市值突破4兆美元

蘋果公司正式擠身頂端企業行列，美股28日開盤續創新高，蘋果市值突破4兆美元，成為繼輝達（NVIDIA）與微軟之後，今年第三家達到這一里程碑的上市科技公司巨頭。

蘋果高層揭行動錢包新進展　護照功能將登場

蘋果高層揭行動錢包新進展　護照功能將登場

蘋果地圖App傳將出現廣告

蘋果地圖App傳將出現廣告

爆料稱M6 iPad Pro將導入均熱板設計

爆料稱M6 iPad Pro將導入均熱板設計

蘋果啟動德州AI伺服器產線　美國製造布局邁入新階段

蘋果啟動德州AI伺服器產線　美國製造布局邁入新階段

關鍵字：

iPadiPadmini平板Apple蘋果

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面