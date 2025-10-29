輕型合成旅「低空保護傘」　陸紅旗-13首秀專打無人機　

▲紅旗-13（HQ-13）防空導彈系統首度曝光。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

解放軍陸軍近日公開展示最新車載近程防空系統，堪稱中國輕型合成旅的「低空保護傘」。據了解，這款紅旗-13（HQ-13）防空導彈系統集成在6x6輪式猛士-3越野車上，設置2條導彈發射導軌，每輛發射車最多可攜帶8枚防空導彈，可有效攔截FPV自殺式無人機和巡飛彈等小型、低空、慢速來襲目標。

《央視》在國防軍事早報畫面中曝光，解放軍陸軍第72集團軍下轄某輕型機械化合成旅防空營，裝備第一次公開亮相的紅旗-13（HQ-13）防空導彈系統，這也是中國陸軍首次給輕型機械化合成旅裝備高機動的野戰防空系統，最大目的就是增強無孔不入的反無人機能力。

公開的資料顯示，紅旗-13是中國外貿版FB-10A近程防空導彈系統的自用版本，採用第三代6x6猛士高機動輪式越野車為底盤，車上設置2條導彈發射導軌，每輛發射車最多可攜帶8枚防空導彈，同時還設有光電/紅外探測系統，使其擁有較高的對空態勢感知能力。此外，搭配的電掃描有源相控陣雷達則安裝於另一輛猛士-3車上。

知名軍事自媒體「國平視野」指出，中國輕型機械化合成旅的防空營下轄4個防空連，每連有1輛雷達指揮車、4輛紅旗-13導彈發射車、4輛彈藥裝填車和若干輛電源車等保障車輛。如此一來，全營將至少裝備4輛紅旗-13雷達指揮車、16輛紅旗-13導彈發射車和16輛彈藥裝填車，可以同時攔截最多128個來襲目標，總共備彈256枚。

分析進一步表示，在FPV自殺式無人機和巡飛彈等小型、低空、慢速來襲目標大行其道的當下，紅旗-13的問世可說是來得正是時候。有了新防空系統的助拳後，防空營足以保障戰時正面寬度不超過15公里、縱深不超過10公里，整個輕型機械化合成旅的進攻和防禦作戰範圍，可有效應對敵方的空地打擊，保障其他地面作戰裝備和人員的安全。