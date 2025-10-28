　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

第二批次最後一艘下水　對台戰鬥東海艦隊迎首艘055助拳

▲▼第二批次打造的最後一艘055型萬噸驅逐艦，被拍攝已正式下水。（圖／翻攝自大陸網站）

▲第二批次打造的最後一艘055型萬噸驅逐艦，被拍攝已正式下水。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

當所有人目光放在關注最新航母福建艦的海試發展進度時，擁有強悍戰鬥力的055型萬噸驅逐艦第二批次，已悄悄完成最後一艘的下水工作，預計未來中國海軍將擁有14艘裝備規模壯大海上實力。值得注意的是，第二批次的4艘055艦將列裝於承擔台海方向作戰任務的東海艦隊，使其首度擁有超級戰艦的助拳。

大陸首批打造的8艘055艦中，南昌艦、拉薩艦、鞍山艦以及無錫艦入列於北海艦隊，南海艦隊則擁有包含大連艦、延安艦、遵義艦以及咸陽艦等4艘艦艇。外界估計，第二批次的前4艘舷號109-112將列裝東部戰區海軍某驅逐艦支隊，結束該艦隊缺裝055型萬噸大驅的歷史，而東海艦隊也在海軍成立75周年期間的宣傳海報中，出現舷號110的055艦身影，間接證實猜測。

相較於第一批次的055艦，第二批次的打造改進主要集中在3個關鍵領域。首先是垂發系統的優化，將可兼容鷹擊-21 高超音速導彈，其1000-1500公里的射程已超過航母戰鬥群的防禦半徑，末段俯沖攻擊速度高達10馬赫以上，持續高機動能力讓現有的反導系統雷達無法提前預判，只能「乾瞪眼」而無法攔截，大幅提升055艦對海、對陸遠程打擊能力。

同時雷達系統也獲得協同升級，將新增新型米波反隱身雷達，與原有雙波段雷達形成互補，強化對隱身目標的探測能力。最後則是動力系統降噪改進，針對反潛任務需求優化設計，提升水下目標探測與打擊效率。

▼055艦發射全新導彈，從彈頭擁有獨特的雙錐體、外型酷似東風-21D來看，很有可能就是鷹擊-21高超音速反艦導彈。（圖／翻攝自人民海軍）

▲▼055艦發射全新導彈，從彈頭擁有獨特的雙錐體、外型酷似東風-21D來看，很有可能就是鷹擊-21高超音速反艦導彈。（圖／翻攝自人民海軍）

第二批次的055艦共計打造6艘，除了上述提及的舷號109-112入列東海艦隊外，113艦和114艦則可能因應未來福建艦部署南海，而成為南部戰區海軍某驅逐艦支隊成員。

隨著新式艦艇的逐步列裝，中國海軍毫無疑問已構建起更強大的遠洋作戰力量，14艘055萬噸驅逐艦與25艘052D系列驅逐艦的組合，將能滿足 3 個航母打擊群的作戰需求。有分析認為，短期內中國還需補全反潛型護衛艦、大型補給艦等配套艦艇，才能進一步強化編隊綜合保障與反潛能力。

首批打造的首艘055艦「南昌艦」（舷號101）。（圖／翻攝自新華社）

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

10/27 全台詐欺最新數據

439 2 3435 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／豬瘟疑雲！中市府深夜回應中央6質疑　「9月未獲異常警示

關鍵字：

055055艦東海艦隊055型導彈驅逐艦大陸軍武軍武

