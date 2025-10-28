遭議長闖會場踢桌質問！傅崐萁按鈴申告　怒罵：花蓮民主之恥

▲▼國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天上午在律師陪同下赴花蓮地檢署提告。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與立委鄭天財，27日在花蓮光復鄉與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」時， 許多民眾不滿未被准許入場，議長張峻則進場踢傅崐萁桌子並質問「為什麼不通知」，現場一陣混亂，會議也一度中斷，傅崐萁今天（28日）前往花蓮地檢署對張峻提告。

傅崐萁強調，雖然當天會議最終順利完成，但是嚴厲譴責張峻的暴力行為，張峻身為民意代表，如此惡劣的暴行讓全國都看到，尤其是在國會議員執行公務的座談會現場，身為議長的張峻竟然帶頭鬧場動粗，實在是花蓮民主之恥。

針對花蓮縣議長張峻27日公然聚眾施暴，國民黨團總召傅崐萁今天在律師陪同下，前往花蓮地檢署提告六項罪名，傅崐萁強調，暴力就是暴力，惡行不該被美化而是必須繩之以法以正綱常，對壞人的姑息對是對好人的威脅，他不容許任何暴力破壞花蓮善良形象。

六項罪名分別是：刑法135條妨害公務罪、刑法第150條聚眾強暴脅迫罪、刑法第277條第一項傷害罪、刑法第304條強制罪、刑法第305條恐嚇罪、集會遊行法第5及第31條妨害合法集會罪。

▲傅崐萁表示，台灣社會不會容許以任何理由來掩飾暴力行為。

傅崐萁表示，地方服務處前晚接到線報指有人要鬧場，昨天一早就向鳳林分局備案，對方昨天果然按劇本演出。但很遺憾，現場警察恐屈服於地方惡勢力，不只未能依法執行公務維持會場秩序，且對現行犯未有具體任何作為，明確違反警務規則，是否另有隱情，受到高層的壓力？更須調查清楚以正視聽！

傅崐萁表示，經過多少人努力台灣民主才能走到今天，花蓮是祥和美麗的地方，人民善良溫和，不容許惡覇暴力破壞花蓮形象。不法之徒在光天化日之下，明目張膽破壞民主法治，我們必須以正綱常不可姑息，否則何以讓鄉親安居樂業？

▲傅崐萁向議長張峻提告6項罪狀。

傅崐萁指出，基層村鄰長及頭目們接到很多民眾陳情，花蓮堰塞湖潰壩受災情況，無法一體適用台南嘉義的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，因此昨天在大華村活動中心舉辦座談會，針對國民黨團與鄭天財立委提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例」，在立法院已逕付二讀，朝野協商前先傾聽災民聲音，特別請光復鄉公所通知村長鄰長及災民代表出席，反映實際面臨的困境，讓中央250億預算能儘快挹注到地方。

對於綠媒質疑沒讓所有災民參與，試問： 8600位災民，可以同時在哪裡集會？傅崐萁強調，昨天座談會現場開大門走大路，只要不是拿著麥克風喧嘩的民眾，所有人都能自由進出會場表達意見，台灣社會更不會容許以任何理由來掩飾暴力行為！