　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭議長闖會場踢桌質問！傅崐萁按鈴申告　怒罵：花蓮民主之恥

▲▼國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天上午在律師陪同下赴花蓮地檢署提告。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

▲▼國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天上午在律師陪同下赴花蓮地檢署提告。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與立委鄭天財，27日在花蓮光復鄉與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」時， 許多民眾不滿未被准許入場，議長張峻則進場踢傅崐萁桌子並質問「為什麼不通知」，現場一陣混亂，會議也一度中斷，傅崐萁今天（28日）前往花蓮地檢署對張峻提告。

傅崐萁強調，雖然當天會議最終順利完成，但是嚴厲譴責張峻的暴力行為，張峻身為民意代表，如此惡劣的暴行讓全國都看到，尤其是在國會議員執行公務的座談會現場，身為議長的張峻竟然帶頭鬧場動粗，實在是花蓮民主之恥。

▲▼國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天上午在律師陪同下赴花蓮地檢署提告。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

針對花蓮縣議長張峻27日公然聚眾施暴，國民黨團總召傅崐萁今天在律師陪同下，前往花蓮地檢署提告六項罪名，傅崐萁強調，暴力就是暴力，惡行不該被美化而是必須繩之以法以正綱常，對壞人的姑息對是對好人的威脅，他不容許任何暴力破壞花蓮善良形象。

六項罪名分別是：刑法135條妨害公務罪、刑法第150條聚眾強暴脅迫罪、刑法第277條第一項傷害罪、刑法第304條強制罪、刑法第305條恐嚇罪、集會遊行法第5及第31條妨害合法集會罪。

▲▼國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天上午在律師陪同下赴花蓮地檢署提告。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

傅崐萁表示，台灣社會不會容許以任何理由來掩飾暴力行為。

傅崐萁表示，地方服務處前晚接到線報指有人要鬧場，昨天一早就向鳳林分局備案，對方昨天果然按劇本演出。但很遺憾，現場警察恐屈服於地方惡勢力，不只未能依法執行公務維持會場秩序，且對現行犯未有具體任何作為，明確違反警務規則，是否另有隱情，受到高層的壓力？更須調查清楚以正視聽！

傅崐萁表示，經過多少人努力台灣民主才能走到今天，花蓮是祥和美麗的地方，人民善良溫和，不容許惡覇暴力破壞花蓮形象。不法之徒在光天化日之下，明目張膽破壞民主法治，我們必須以正綱常不可姑息，否則何以讓鄉親安居樂業？

▲▼國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天上午在律師陪同下赴花蓮地檢署提告。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

傅崐萁向議長張峻提告6項罪狀。

傅崐萁指出，基層村鄰長及頭目們接到很多民眾陳情，花蓮堰塞湖潰壩受災情況，無法一體適用台南嘉義的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，因此昨天在大華村活動中心舉辦座談會，針對國民黨團與鄭天財立委提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例」，在立法院已逕付二讀，朝野協商前先傾聽災民聲音，特別請光復鄉公所通知村長鄰長及災民代表出席，反映實際面臨的困境，讓中央250億預算能儘快挹注到地方。

對於綠媒質疑沒讓所有災民參與，試問： 8600位災民，可以同時在哪裡集會？傅崐萁強調，昨天座談會現場開大門走大路，只要不是拿著麥克風喧嘩的民眾，所有人都能自由進出會場表達意見，台灣社會更不會容許以任何理由來掩飾暴力行為！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現
航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境
大谷翔平締史詩紀錄！單場7度上壘4長打3敬遠　史上第一人
宇珊痛訴冷血航空！親人突過世「退票被逼附死亡證明還遭酸」
快訊／不給大谷打了！遭三次敬遠
奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？
快訊／柯蕭12局登板救援化解滿壘危機！　道奇、藍鳥仍是5:5
快訊／戴維斯復出！　加盟PLG球隊
遊戲橘子反咬「犯罪行為」　丁特氣炸：不要臉髒東西

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

北市府與新壽是戰是和？　議員提醒蔣萬安別落兩頭空

重砲中市府失職！　養豬協會拜會民進黨團：盼政府補貼紓困

批卓榮泰刻意延宕NCC提名　民眾黨團將提譴責案

遭議長闖會場踢桌質問！傅崐萁按鈴申告　怒罵：花蓮民主之恥

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

何欣純啟動請益之旅　蔡英文自曝曾住過豐原：深知台中人充滿溫暖

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

北市府與新壽是戰是和？　議員提醒蔣萬安別落兩頭空

重砲中市府失職！　養豬協會拜會民進黨團：盼政府補貼紓困

批卓榮泰刻意延宕NCC提名　民眾黨團將提譴責案

遭議長闖會場踢桌質問！傅崐萁按鈴申告　怒罵：花蓮民主之恥

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

何欣純啟動請益之旅　蔡英文自曝曾住過豐原：深知台中人充滿溫暖

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現金

日大學校園停電「搬乾冰降溫」　研究生未被通知缺氧死

台鐵排骨便當使用冷凍豬排　供貨銷售穩定「未受禁宰影響」

「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成　「阿公輩」和碩股價收小黑

林岱樺出庭批檢調 「偽造死人筆錄」　雄檢怒了：勿胡亂放話

快訊／台股收盤下跌44.52點　台積電跌5元至1475

航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境　3人收押今起訴

楊謹華放假飛出國「身體第一天就出狀況」！靠兩招自救：真的是齁

大谷翔平締史詩紀錄！單場7度上壘4長打3敬遠　史上第一人

台美建立反毒論壇平台　美國聯邦緝毒署前署長抵台交流

【恐怖乘客】勒頸狠揍運將！聽到報警秒認慫：打一拳賠1000

政治熱門新聞

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

露天埋廚餘太驚悚　卓榮泰點名台中：一定要全面有效改進

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

見證台企插旗德州　林右昌：應肯定台灣總合力量的延伸

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

廚餘蒸煮紀錄中斷數月挨批　盧秀燕反擊中央

張景森出庭前嗆「把狗仔頭關好」　黃國昌：為了柯主席先讓他三拳

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

更多熱門

相關新聞

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

國民黨立法院黨團總召傅崐萁27日在花蓮光復鄉，與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」，但花蓮縣議長張峻不滿自己未被通知，直接踹傅崐萁面前的桌子，場面混亂。傅崐萁今（28日）前往花蓮地檢署提告六項罪名，傅崐萁強調，暴力就是暴力，惡行不該被美化而是必須繩之以法以正綱常，對壞人的姑息是對好人的威脅，他不容許任何暴力破壞花蓮善良形象。

張峻踹傅崐萁桌子！　科技專家揭前科：流氓對付流氓剛好而已

張峻踹傅崐萁桌子！　科技專家揭前科：流氓對付流氓剛好而已

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

關鍵字：

議長踢桌被告傅崐萁6罪狀暴力破壞形象

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

還是不給打！大谷13局仍被敬遠

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

中華電信ESG「泰舊換新 竹構未來」計畫　助原民青年返鄉撫育竹林固碳愛地球

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面