　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

▲▼ 傅崐萁按鈴提告花蓮議長張峻 。（圖／傅崐萁辦公室提供）

▲傅崐萁按鈴提告花蓮議長張峻 。（圖／傅崐萁辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁27日在花蓮光復鄉，與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」，但花蓮縣議長張峻不滿自己未被通知，直接踹傅崐萁面前的桌子，場面混亂。傅崐萁今（28日）前往花蓮地檢署提告六項罪名，傅崐萁強調，暴力就是暴力，惡行不該被美化而是必須繩之以法以正綱常，對壞人的姑息對是對好人的威脅，他不容許任何暴力破壞花蓮善良形象。

昨日的會議，因許多災民被擋在場外，張峻則直接走入會場，腳踢傅崐萁桌子質問，「為什麼沒有通知，欺負光復人是不是，傅崐萁，不要臉的東西，太過分了。」張峻還說，「我是光復鄉的子弟，也是議長，叫這些議員來，光復在地的議長不叫，都沒收到座談會通知。」隨後轉身對在場民眾說，「各位村長、頭目，大家要團結。」會場陷入一片混亂被迫中斷。

傅崐萁也立即回稱，「黑道，現行犯，抓起來、抓起來」，場面一度混亂。傅崐萁說，「國會在這裡開會，誰欺負光復人，現行犯不要動手，這種人叫做議長，今天有錄影，現場踢桌子暴力行為馬上提告。」

傅崐萁今上午前往花蓮地檢署提告張峻，六項罪名分別是，刑法135條妨害公務罪、刑法第150條聚眾強暴脅迫罪、刑法第277條第一項傷害罪、刑法第304條強制罪、刑法第305條恐嚇罪、集會遊行法第5及第31條妨害合法集會罪。

傅崐萁表示，地方服務處前晚接到線報指有人要鬧場，昨天一早就向鳳林分局備案，對方昨天果然按劇本演出。但很遺憾，現場警察恐屈服於地方惡勢力，不只未能依法執行公務維持會場秩序，且對現行犯未有具體任何作為，明確違反警務規則，是否另有隱情，受到高層的壓力？更需調查清楚以正視聽。

傅崐萁指出，基層村鄰長及頭目們接到很多民眾陳情，花蓮堰塞湖潰壩受災情況，無法一體適用台南嘉義的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，因此27日在大華村活動中心舉辦座談會，針對國民黨團與鄭天財立委提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例」，在立法院已逕付二讀，朝野協商前先傾聽災民聲音，特別請光復鄉公所通知村長鄰長及災民代表出席，反映實際面臨的困境，讓中央250億預算能儘快挹注到地方。

對於綠媒質疑沒讓所有災民參與，傅崐萁強調，昨天座談會現場開大門走大路，只要不是拿著麥克風喧嘩的民眾，所有人都能自由進出會場表達意見，台灣社會更不會容許以任何理由來掩飾暴力行為。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中市政府公布豬瘟12天時間軸！　10／20是關鍵
驚悚現場畫面曝！　駕駛割頸亡困車內
獨／出遊美照曝！25歲女交纏9億CEO雙亡　富商前男友心碎回
快訊／遭張峻狠踹桌！　傅崐萁提6大罪狀按鈴提告
大谷翔平「壘上空空被敬遠」！　全場噓爆
中市府證實：「關鍵獸醫佐」豬瘟爆發後出國未歸
許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！　臉色無異常
女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人
快訊／3閃兵藝人爆遭勒索恐嚇！　新北檢另案偵辦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

何欣純啟動請益之旅　蔡英文自曝曾住過豐原：深知台中人充滿溫暖

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

鏡週刊爆狗仔案「帳房出境」　黃國昌嗆：潑糞就跑何時道歉？

《財劃法》修法烏龍！345億完全無法用　綠推暫行條例鎖定3族群

派副手赴豬瘟應變所！盧秀燕現身市政會議：這是本府最高會議

丹娜絲風災補助加碼　卓榮泰：每戶屋頂受損無論面積大小再補2萬

賴清德：綏靖政策永遠不是遏制威權國解方　以色列決心值得借鏡

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

何欣純啟動請益之旅　蔡英文自曝曾住過豐原：深知台中人充滿溫暖

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

鏡週刊爆狗仔案「帳房出境」　黃國昌嗆：潑糞就跑何時道歉？

《財劃法》修法烏龍！345億完全無法用　綠推暫行條例鎖定3族群

派副手赴豬瘟應變所！盧秀燕現身市政會議：這是本府最高會議

丹娜絲風災補助加碼　卓榮泰：每戶屋頂受損無論面積大小再補2萬

賴清德：綏靖政策永遠不是遏制威權國解方　以色列決心值得借鏡

豪宅裡抱小女友「交纏陳屍」　9億CEO爸爸是粉盒大王

105歲仍勇健！許淑華重陽前夕訪竹山人瑞黃王金娘

臺灣旅客韓國街頭驚見金門高粱酒廣告　網讚「國際級臺灣味！」

林泓育領頭、中生代傳承　成晉：桃猿文化是肩膀的責任

台中市政府公布豬瘟12天時間軸　10／20公種豬死亡是關鍵

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

頻聞到水溝味！韓女星演戲「女生嘴裡竟有腐臭味」：實在忍不下去

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

小賈斯汀現身力挺Bieber兄弟！看大谷開轟「倒讚」畫面瘋傳

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

【泰格與雪兒】桃園棒球

政治熱門新聞

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

見證台企插旗德州　林右昌：應肯定台灣總合力量的延伸

露天埋廚餘太驚悚　卓榮泰點名台中：一定要全面有效改進

廚餘蒸煮紀錄中斷數月挨批　盧秀燕反擊中央

張景森出庭前嗆「把狗仔頭關好」　黃國昌：為了柯主席先讓他三拳

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

更多熱門

相關新聞

美津濃捐135萬元裝備　給花蓮光復體育隊

美津濃捐135萬元裝備　給花蓮光復體育隊

因馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉光復國小、光復國中及光復商工除校園設施損毀外，校內運動相關裝備也有受損情形。對此，台灣美津濃股份有限公司主動聯繫運動部表達協助意願，經運動部洽詢各校需求後，美津濃公司捐贈135萬元的服裝及裝備，盼協助學校運動隊伍盡快恢復訓練。

張峻踹傅崐萁桌子！　科技專家揭前科：流氓對付流氓剛好而已

張峻踹傅崐萁桌子！　科技專家揭前科：流氓對付流氓剛好而已

LINE Pay：花蓮募款破2.7億

LINE Pay：花蓮募款破2.7億

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

關鍵字：

議長張峻傅崐萁花蓮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

《影后》女星爆難搞5事蹟！

大谷被敬遠全場噓爆　雙方進入延長賽

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面