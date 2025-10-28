遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

▲傅崐萁按鈴提告花蓮議長張峻 。（圖／傅崐萁辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁27日在花蓮光復鄉，與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」，但花蓮縣議長張峻不滿自己未被通知，直接踹傅崐萁面前的桌子，場面混亂。傅崐萁今（28日）前往花蓮地檢署提告六項罪名，傅崐萁強調，暴力就是暴力，惡行不該被美化而是必須繩之以法以正綱常，對壞人的姑息對是對好人的威脅，他不容許任何暴力破壞花蓮善良形象。

昨日的會議，因許多災民被擋在場外，張峻則直接走入會場，腳踢傅崐萁桌子質問，「為什麼沒有通知，欺負光復人是不是，傅崐萁，不要臉的東西，太過分了。」張峻還說，「我是光復鄉的子弟，也是議長，叫這些議員來，光復在地的議長不叫，都沒收到座談會通知。」隨後轉身對在場民眾說，「各位村長、頭目，大家要團結。」會場陷入一片混亂被迫中斷。

傅崐萁也立即回稱，「黑道，現行犯，抓起來、抓起來」，場面一度混亂。傅崐萁說，「國會在這裡開會，誰欺負光復人，現行犯不要動手，這種人叫做議長，今天有錄影，現場踢桌子暴力行為馬上提告。」

傅崐萁今上午前往花蓮地檢署提告張峻，六項罪名分別是，刑法135條妨害公務罪、刑法第150條聚眾強暴脅迫罪、刑法第277條第一項傷害罪、刑法第304條強制罪、刑法第305條恐嚇罪、集會遊行法第5及第31條妨害合法集會罪。

傅崐萁表示，地方服務處前晚接到線報指有人要鬧場，昨天一早就向鳳林分局備案，對方昨天果然按劇本演出。但很遺憾，現場警察恐屈服於地方惡勢力，不只未能依法執行公務維持會場秩序，且對現行犯未有具體任何作為，明確違反警務規則，是否另有隱情，受到高層的壓力？更需調查清楚以正視聽。

傅崐萁指出，基層村鄰長及頭目們接到很多民眾陳情，花蓮堰塞湖潰壩受災情況，無法一體適用台南嘉義的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，因此27日在大華村活動中心舉辦座談會，針對國民黨團與鄭天財立委提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例」，在立法院已逕付二讀，朝野協商前先傾聽災民聲音，特別請光復鄉公所通知村長鄰長及災民代表出席，反映實際面臨的困境，讓中央250億預算能儘快挹注到地方。

對於綠媒質疑沒讓所有災民參與，傅崐萁強調，昨天座談會現場開大門走大路，只要不是拿著麥克風喧嘩的民眾，所有人都能自由進出會場表達意見，台灣社會更不會容許以任何理由來掩飾暴力行為。

