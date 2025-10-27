　
地方 地方焦點

議長沒被通知座談會闖入踢桌　傅崐萁喊「現行犯抓起來」

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁與立委鄭天財，在花蓮光復鄉與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」。（圖／記者王兆麟攝，下同）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與立委鄭天財，在花蓮光復鄉與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與立委鄭天財27日在花蓮光復鄉，與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」， 許多民眾不滿未被准許入場，議長張峻則進場踢傅崐萁桌子並質問「為什麼不通知」，現場一陣混亂，會議也一度中斷。

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁與立委鄭天財，在花蓮光復鄉與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」。（圖／記者王兆麟攝，下同）

未接獲通知與會災民於會場外聚集抗議。

傅崐萁表示，由於堰塞湖潰壩受災情況已非一般豪雨、颱風之損失，無法一體適用「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，因此國民黨團與鄭天財立委，分別提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例」，在立法院已逕付二讀，朝野協商前先傾聽災民聲音，因此請鄉公所通知村長鄰長，邀請災民代表出席，討論如何讓光復鄉更安全更好。

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁與立委鄭天財，在花蓮光復鄉與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」。（圖／記者王兆麟攝，下同）

會議進行中許多災民被擋在場外，要求進入或出來面對災民；無黨籍花蓮縣議長張峻則直接走入會場，腳踢傅崐萁桌子質問，「為什麼沒有通知，欺負光復人是不是，傅崐萁，不要臉的東西，太過分了。」張峻還說，「我是光復鄉的子弟，也是議長，叫這些議員來，光復在地的議長不叫，都沒收到座談會通知。」隨後轉身對在場民眾說，「各位村長、頭目，大家要團結。」會場陷入一片混亂被迫中斷。

傅崐萁也立即回稱，「黑道，現行犯，抓起來、抓起來」，場面一度混亂。傅崐萁說，「國會在這裡開會，誰欺負光復人，現行犯不要動手，這種人叫做議長，今天有錄影，現場踢桌子暴力行為馬上提告。」

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁與立委鄭天財，在花蓮光復鄉與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」。（圖／記者王兆麟攝，下同）

花蓮縣議會議長張峻闖入會場踢桌抗議，為何未被通知參與座談會。

張峻隨後二度入場，直接坐在傅崐萁對面要求發言。張峻說，現在要質疑的是，國會辦公室舉辦座談會，為什麼都是縣政府的人在座、在記錄，還說「我也是災民，我為什麼不能參加。」

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁與立委鄭天財，在花蓮光復鄉與居民舉行馬太鞍溪堰塞湖潰壩「災後重建特別條例座談會」。（圖／記者王兆麟攝，下同）

張峻離去前對群眾表示，明年度的總預算已經請縣府回去重編，請大家放心，光復鄉一定要團結，一定要請縣政府擬預算，把重建計畫的經費編進去才能審，獲得民眾掌聲。

傅崐萁表示，會議最終順利完成，但是嚴厲譴責張峻的暴力行為，張峻身為民意代表，如此惡劣的暴行讓全國都看到，尤其是在國會議員執行公務的座談會現場，身為議長的張峻竟然帶頭鬧場動粗，實在是花蓮民主之恥。

女臉麻牙齦痛...看錯科2次　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

相關新聞

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

國民黨團總召傅崐萁今（27日）舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建」座談會，許多災民卻不知道有這場座談會，被擋在門外，議長張峻氣到直接進場腳踹傅崐萁的桌子砲轟，「為什麼沒有通知？」傅崐萁則反嗆，「黑道，現行犯，抓起來、抓起來！」場面相當火爆。對此，張峻也還原過程，並強調，「那一腳，是替所有被排除在外、被忽視的光復人出的一口氣」。他指出，至今還沒聽見縣政府一句「道歉」，沒有人為這場災難的責任站出來，「光復人不求特權，只求被尊重」。

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

張峻鬧場還踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

張峻鬧場還踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

大型愛心家電宅配啓動　光復災民每一門牌地址一組

大型愛心家電宅配啓動　光復災民每一門牌地址一組

