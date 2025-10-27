聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮的現行犯

▲花蓮縣議長張峻腳踹國民黨團總召傅崐萁的桌子。（圖／讀者提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨團總召傅崐萁今（27日）舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建」座談會，許多災民卻不知道有這場座談會，被擋在門外，議長張峻氣到直接進場腳踹傅崐萁的桌子砲轟，「為什麼沒有通知？」傅崐萁則反嗆，「現行犯，抓起來、抓起來！」場面相當火爆。對此，責任區為花蓮的民進黨立委沈伯洋表示，「我能理解議長的那一踢」，傅崐萁夫婦連對人最基本的尊重都沒有，只要不是他們認可的災民就得不到青睞。「現行犯是他自己才對。賣國、賣花蓮的現行犯。」

傅崐萁今率花蓮縣府相關人員在花蓮大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建」座談會，但一開始傳出僅邀請縣府、地方鄉民代表、村長以及部分災民，許多災民都不知道這場座談會，引爆災民到場抗議。被擋在門外的災民舉牌抗議，「我們等多久了？我們是賤民嗎？抓我啊！」

張峻更直接進場腳踹傅崐萁的桌子怒轟，「現在是欺負光復人嗎？為什麼沒有通知？」傅崐萁則愣了幾秒後才站起來回嗆，國會在這邊開會，並指著張峻跳針痛罵，「黑道、現行犯，抓起來、抓起來！」張峻反擊，「管你國會，你現在是欺負光復人是不是？」災民們則持續怒吼，「都在外面等多久了？我們是災民欸！你們開會開什麼意思？為什麼不用管我們想法？」場面十分火爆。

對此，沈伯洋在臉書表示，「我能理解議長的那一踢」，救災的第一天，傅崐萁在那邊撇清政治責任，「我本來也還能理解他是為了生存，但我完全無法忍受的就是，很明顯的就是還有人被困住，為什麼他還在那邊廢話？這也是當天我發飆的原因」。

沈伯洋認為，這是人性問題。他們夫婦，連對人最基本的尊重都沒有，「right in your face那一種」，今天也是一樣，只要不是他們認可的災民，那就得不到他們的青睞。

沈伯洋指出，上次他問傅崐萁問題，對方就一直「人渣人渣」的跳針，跟今天傅崐萁一直講「現行犯」如出一轍。「現行犯是他自己才對。賣國、賣花蓮的現行犯。」