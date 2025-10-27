沉默才是暴力！　張峻：那一腳是替所有被忽視的光復人出一口氣

▲花蓮縣議長張峻腳踹傅崐萁的桌子。（圖／讀者提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨團總召傅崐萁今（27日）舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建」座談會，許多災民卻不知道有這場座談會，被擋在門外，議長張峻氣到直接進場腳踹傅崐萁的桌子砲轟，「為什麼沒有通知？」傅崐萁則反嗆，「黑道，現行犯，抓起來、抓起來！」場面相當火爆。對此，張峻也還原過程，並強調，「那一腳，是替所有被排除在外、被忽視的光復人出的一口氣」。他指出，至今還沒聽見縣政府一句「道歉」，沒有人為這場災難的責任站出來，「光復人不求特權，只求被尊重」。

張峻在臉書還原過程指出，今日下午在光復鄉大華活動中心舉行的「重建特別條例座談會」，再度讓災區的鄉親感受到被忽視、被欺負的心情。這場會議是傅崐萁、鄭天財2位立委主辦的，但整場活動不僅沒有通知任何在地議員，連他這個光復子弟都沒有接到邀請。真正受災的光復鄉民，更是被警察擋在門外，只能在外頭抗議，「我們是災民，為什麼不能進去？」

張峻說，當他接到消息趕到現場，看見滿門的警察、被拒絕入內的鄉親，「我心裡真的非常難過」。這1個多月來，我們在泥濘中復原、在瓦礫堆裡重建家園，多少人付出了血汗與眼淚。這場災難造成19位鄉親罹難、5位至今仍失聯，這些都是沉重的傷痛。到今天為止，我們還沒有聽見縣政府一句「道歉」，沒有人為這場災難的責任站出來。

「我踹的不是人，是桌子。那一腳，是替所有被排除在外、被忽視的光復人出的一口氣」，張峻強調，災後重建不是政治秀，更不是少數人用來收割的工具。傅崐萁長期壟斷花蓮資源，如今災難發生了，他仍想靠著幾個人頭開會、拍拍照、發新聞稿，就想草草了結。這樣的作法，對災民太不公平。

張峻也質疑，既然說是「國會」在開會，為什麼現場看不到任何立法院的工作人員？反而坐滿的是縣政府各局處的首長、承辦人員，整場變成縣府內部會議。難道一個立委可以指揮縣政府？這樣的結構早已違背行政倫理，也完全扭曲了「重建座談」的原意。光復鄉民想要的，是被聽見的權利，不是被安排好的劇本。

張峻認為，真正該被邀請的，是那些每天還在清理家園、重建生活的災區居民；真正的重建是傾聽民意、讓受災者有發聲的機會，而不是封門作秀、關起門來決定。

「我在這裡要再一次強調光復人不求特權，只求被尊重」，張峻強調，災民不是附屬品，更不是被利用的工具。我們要的是透明、是公平、是能真正讓家園恢復的重建行動。如果替鄉親說話都要被貼上「暴力」的標籤，那沉默才是真正的暴力。他會繼續為光復發聲，直到每一位災民的聲音都被聽見、每一個家都能重新站起來。