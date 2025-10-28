張峻踹傅崐萁桌子！　科技專家揭前科：流氓對付流氓剛好而已

　
社會 社會焦點 保障人權

張峻踹傅崐萁桌子！　許美華：流氓對付流氓剛好而已

記者葉國吏／綜合報導　

27日晚間，花蓮縣光復鄉議長張峻的一記腳踢讓他在網路上聲量高漲，不過此舉也讓張峻過去背景被起底，掀起討論。對此科技專家許美華也加入討論，直言「剛好而已」。

事發地點是光復鄉活動中心，座談會由花蓮縣前縣長傅崐萁主辦，但未告知任何在地民代，甚至將光復鄉民拒之門外，引發群眾不滿。張峻帶領抗議者闖入會場，直面傅崐萁，憤而踹桌並高喊「為什麼不通知！」傅崐萁一度愣住，隨即回應「現行犯抓起來」，現場氣氛激烈。張峻事後表示，自己身為光復子弟，必須為地方發聲，否則就不配擔任議長職位。

▲花蓮縣議長張峻腳踹傅崐萁的桌子。（圖／讀者提供）

▲花蓮縣議長張峻腳踹傅崐萁的桌子。（圖／讀者提供，下同）

這場衝突迅速引爆輿論，國民黨指責張峻行為暴力，並稱其有前科史。支持者則認為，這是地方政治長期壓迫的結果。科技專家許美華也在臉書發文表示「從地方政治角力來看，張峻的暴衝行為，當然是充滿政治意味的『表演』，因為光復鄉災民最近對花蓮王夫妻非常憤怒，覺得被忽視、被欺負，張峻這一踹也讓很多早就不滿傅崐萁的人看了很舒壓。」

許美華表示，張峻踹出這腳之後，網路就有「流氓議長」的說法，同時把張峻過去的前科挖出。許美華認為，如果張峻是流氓，「那要不要也看看傅崐萁從以前到現在，做了多少違法事？」、「用流氓對付流氓不是剛好而已嗎？」

