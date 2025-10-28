　
大陸 大陸焦點 特派現場

科技公司送優秀員工「黃金鍵帽」！她努力3年終到手笑：一字千金

▲▼ 。（圖／）

▲深圳一間科技公司贈送優秀員工「黃金鍵帽」，引發關注。（圖／翻攝魯中晨報）

圖文／CTWANT

黃金現貨價格近日雖回跌至每盎司4000美元，仍維持在高檔。而大陸深圳一家科技公司連續4年給優秀員工「黃金鍵帽」，價值近4萬元人民幣（約新台幣17.2萬元）。一名獲贈員工表示，這非常實用。

綜合陸媒報導，深圳一家科技公司給優秀員工「黃金鍵帽」，這獎勵措施已持續4年。一名員工指出，她等了3年，第一年發的時候她就在，很希望自己也能拿到，經過每一年的努力，今年終於拿到，「公司很愛發黃金，對於員工來說，非常實用，就像在幫我做固定理財。」

據報導，活動負責人表示，作為一家影像科技公司，研發技術人員占比達57.68%，是產品創新的核心力量。鍵盤是研發人員的核心生產工具，黃金鍵帽是對他們的致敬，寓意每次敲擊都「點石成金」，每行代碼都「一字千金」。

▲▼ 。（圖／）

▲最貴的「黃金空格鍵」重達35公克，價值約17萬新台幣。（圖／翻攝魯中晨報）

據了解，價格最貴的「黃金空格」重達35克，價值近4萬元人民幣（約新台幣17.2萬元）。消息一出，不少網友紛紛留言「這個公司厲害」、「像鑲了一顆金牙」、「公司還缺人嗎？我想去」、「公司位置傳一下」。

據外媒《FXStreet》報導，金價（XAU／USD）於27日亞洲早盤回落至約4065美元。在連續創下歷史新高後，部分投資者選擇獲利了結，使金價延續跌勢。市場焦點現轉向美國總統川普與中國國家主席習近平預計於30日在南韓舉行的會晤，投資人高度關注其可能影響。

報導指出，隨著金價觸及高點，獲利了結壓力增加。同時，市場對美中貿易談判前景重燃樂觀情緒，再加上美元走強，削弱了避險資金對黃金的需求。

科技公司送優秀員工「黃金鍵帽」！她努力3年終到手笑：一字千金

吃奇多「咬到橡皮筋」　她傻眼：真是太強了

日前一名民眾在家時嘴饞，拿起零食「奇多隨口脆」雞汁口味充飢，沒想到吃到一半卻發現嘴裡有異物，吐出來一看竟是一條橡皮筋，讓她傻眼不已，直呼「居然可以吃到橡皮筋，也真是太強了」。

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

