寶可夢卡牌「國王級」收藏！開價1360萬　有買家上門了



▲寶可夢卡牌風靡全球，稀有版本屢創拍賣高價。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

馬來西亞收藏家達米拉爾（Damiral Imran）近日在社群媒體上開出天價，將自己珍藏多年的寶可夢（Pokémon）卡牌部分藏品公開出售，標價高達187萬令吉（約新台幣1,360萬元），並提出另類交易方案，允許買家用一輛保時捷911 Carrera 4S加現金換購。

《南華早報》報導，達米拉爾在貼文中形容，這批卡牌是「歷史、稀有與傳承的結晶」，並附上多張照片，可見成排的卡牌已獲得美國專業認證機構，並封裝保存，牆面上還堆滿印有皮卡丘等限量版套組盒。他透露，整套收藏市值約200萬令吉（約新台幣1457萬元），目前已有買家與自己接洽，出價162萬令吉（約新台幣1180萬元）

為促成交易，達米拉爾更宣布，凡成功幫他找到買家者，可獲得5萬令吉（約新台幣36萬元）的佣金，成交者則可額外獲贈一張價值逾5萬令吉的《航海王》限量卡。他坦言，當初為這批卡花費約162萬令吉。

報導指出，自1996年於日本首發以來，寶可夢卡牌風靡全球，稀有版本屢創拍賣高價。今年美國曾有首版噴火龍卡以逾10萬美元（約新台幣306萬元）成交，最高紀錄仍是2022年由美國網紅以527萬美元（約新台幣1.6億元）購入的1998年「皮卡丘插畫師」卡牌。

馬來西亞的寶可夢卡牌收藏圈近年也相當活躍，吉隆坡與檳城陸續出現鑑定店與玩家聚會。消息曝光後，網友對達米拉爾的收藏嘖嘖稱奇，稱之為「國王等級」，也有人提醒「收藏雖像投資，但別玩過頭，否則可能破產」。

