國際

OpenAI執行長大談AI取代人類工作　遭批貶低勞動價值

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）。（圖／達志／美聯社）

▲OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）近日因談論「哪些工作會被人工智慧（AI）取代」的言論引起爭議，網路上掀起激烈討論。這番發言出自他在OpenAI開發者大會（DevDay）的一場訪談中，當時主持人向阿特曼拋出一個帶有歷史比喻的問題「如果五十年前你告訴一位農夫，網際網路（the internet）會創造十億個新工作，他可能完全不相信。」但阿特曼的回答卻讓不少聽眾感到不適。

根據《unilad》報導，阿特曼在回答時深入談到「工作價值」的本質。他延續農夫的例子，說那位農夫「可能會看著我們現在做的事情，覺得這不是真正的工作」。他進一步補充「如果你在務農，你正在做人類生存所需的事情。你生產食物，讓他們得以活下去，那才是真正的工作。」在阿特曼的比喻裡，現代人所謂的職業，多半只是「為了填補時間而玩的遊戲」，與農業時代的生產性勞動相比，顯得虛浮。

他接著表示，未來當人工智慧普及、許多職位被取代後「人們可能會看著那些新型態的工作，認為我們現在的工作其實也不算真實」。阿特曼的話暗示，工作價值的定義會隨科技演進而變動，但這種說法立刻引起不滿，許多聽眾認為他在貶低現代職業勞動的意義。

社群媒體上，關於阿特曼發言的討論迅速延燒。一名用戶留言，引用無政府主義人類學家格雷伯（David Graeber）的著作《狗屁工作》（Bullsh*t Jobs）來回應這場爭論。該書探討「現代社會中大量無意義工作」的現象，認為這些職位雖然維繫經濟體運作，卻未真正讓社會更好，反而讓勞動者感到疏離與空虛。這名網友指出，社會已陷入「沒有工作就該死」的荒謬信念，迫使人們為了生存而從事毫無意義的職務，只為換取微薄薪資維持生活。

該留言進一步提到，若AI真的能消除這些「狗屁工作」，社會必須同時建立其他生存機制，例如普遍基本收入（universal basic income），否則失業潮將帶來更深層的危機。

另有網友反問「如果這些工作都不是真正的工作，那AI在做的事情算什麼？」也有人批評說「若人工智慧執行的任務本身毫無價值，那麼創造它的公司又算什麼？」

原始連結

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

現今無論是在Instagram、YouTube、X、抖音等社群平台，幾乎都能看到由AI生成出的「深偽」（deepfake）影片，逼真到難以分辨是真是假，同時也出現許多「AI假醫師」傳播不實資訊，導致病患輕易聽信。

