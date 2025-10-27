日本人不買UNIQLO？林氏璧曝無觀光客地區：又大又好逛

▲一名網友在日本旅遊時發現，UNIQLO店內幾乎都是觀光客在買。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

不少台灣人去日本玩，一定會去UNIQLO掃貨，因為價格比台灣便宜，但也有人說，日本人不愛UNIQLO，都是觀光客在買。對此，日本旅遊達人林氏璧也給出看法，並指出鄉下的UNIQLO又大又好逛，「如果你去過日本鄉下你可能就不會這樣說了。」

林氏璧在臉書發文指出，之前網路上有人稱，他到日本發現，「日本UNIQLO幾乎都是觀光客在購買，日本人不太買」，也有人拿出日本UNIQLO財報反駁，觀光客盈收僅占9%，本地人消費佔9成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧提到，他是不清楚日本人買不買，只知道家人去都是買爆，「如果你去過日本鄉下你可能就不會這樣說了，很多日本鄉下沒什麼旅客的地方，UNIQLO的路面店超大的耶。」

林氏璧說，到觀光區的分店時，因為滿滿都是觀光客，就算他是日本人也會盡量避開那種人擠人的地方，這應該很正常吧？他回憶，之前去京都的UNIQLO，全是外國人。

林氏璧也指出，之前他在臉書票選「去日本必買、價差超大的好物排行榜」，第一名不是合利他命，而是UNIQLO／GU。

此文一出，不少人紛紛留言「我去宮崎分店也是很大間。人少少的呀」、「無印良品也是，鄉下的店超級大間什麼都有」、「大概是穿衣服穿出優越感的人才會腦補出來的都市傳說」、「住日本的親友（日籍）全家不是穿UQ就是穿GU」。

延伸閱讀

▸ 蔡阿嘎吃飛機餐潔癖舉動曝 出賣二伯飯後畫面對比：難道只有我這樣嗎？

▸ 老鳥想30天前提離職休光「29天特休」 一票人勸：別意氣用事

▸ 原始連結