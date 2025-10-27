NBA俠客歐尼爾訂製價值553萬豪車　運輸途中離奇消失

▲NBA球星俠客歐尼爾。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

NBA傳奇球星俠客歐尼爾（Shaquille O’Neal）近日再度成為話題焦點，不過這次並非因場上表現，而是他價值18萬美元（折合新台幣約553萬元）的客製化Range Rover離奇失竊，而警方懷疑這與一起駭客攻擊有關。

根據《benzinga》報導，歐尼爾的座駕當時正由無障礙汽車公司（Effortless Motors）負責進行改裝，車輛從亞特蘭大（Atlanta）運往路易斯安那州（Louisiana）的途中突然消失。這輛車原本估值約18萬美元，改裝完成後預期將提升至30萬美元。警方懷疑，負責運輸的公司在運送過程中遭遇網路入侵，導致車輛位置資料被竄改，讓竊賊得以精準鎖定與攔截。

報導中提到，歐尼爾是一位著名的汽車收藏家，其私人車庫收藏的豪華名車總值超過400萬美元。他本人已經與執法部門合作追查這起事件，並親自透過社群媒體呼籲知情人士提供線索。

無障礙汽車公司在事件曝光後宣布懸賞1萬美元，希望能透過公眾協助尋回這輛特製的黑色Range Rover。該公司表示，這是他們成立以來最嚴重的一次安全漏洞，內部系統疑似遭入侵，導致車輛追蹤功能短暫失效。

報導中指出，這起失竊事件發生的時間點格外敏感，因為就在幾週前，邁阿密（Miami）也曾發生過類似案例，一輛價值30萬美元的勞斯萊斯（Rolls Royce）在從南佛羅里達（South Florida）運往底特律（Detroit）的途中憑空消失，迄今未被尋回。警方懷疑這兩起案件可能有關聯，或涉及同一批利用數位技術竊取高價車輛的跨州犯罪集團。

目前警方仍在追查車輛下落，而無障礙汽車公司表示，已全面加強伺服器防護並與聯邦調查局（FBI）合作追蹤可能的入侵來源。歐尼爾的發言人則回應「歐尼爾只希望車子能平安回來。」

延伸閱讀

▸ 蔡阿嘎吃飛機餐潔癖舉動曝 出賣二伯飯後畫面對比：難道只有我這樣嗎？

▸ 女子避雨被垃圾袋砸中！黑袋落地傳惡臭「竟釣出一起駭人分屍案」 她目擊嚇壞

▸ 原始連結