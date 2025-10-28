川普挺高市早苗：將成偉大首相！　對克服貿易爭端表示樂觀

▲川普稱，美國是日本最強大的盟友。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與日本首相高市早苗28日在東京舉行會談，讚賞高市早苗增加國防開支的計畫，強調美日同盟關係達到最強層級，承諾將提供日本任何需求，也對雙方克服貿易爭端表示樂觀，「我們是日本最強大的盟友」、「（高市早苗）將成為偉大首相之一」。

彭博、CNN等報導，美日領導人峰會預計談及關稅貿易、防衛費等議題，預計會談結束後雙方將舉行簽署儀式，隨後參觀橫須賀海軍基地的核動力航空母艦喬治華盛頓號（USS George Washington）。

這場會談對甫於本月當選的日本首位女性首相高市早苗而言極為關鍵，她領導的自民黨正從政治獻金醜聞中復甦，她也必須接手由前任政府斡旋處理的貿易協議，包括日本承諾投資5500億美元美國項目的模糊承諾。預計這些投資將成為美日議程重點，雙方也可能針對改善聯合造船和稀土合作達成協議。

川普28日大讚美日同盟，重申雙邊長期合作夥伴良好關係，對於高市早苗提議的增加國防開支計畫給予正面評價，「我只想讓你們知道，無論你們有任何疑問、任何疑慮、任何需求、需要任何幫助，任何我能為日本做的事情，我們都會在」。

川普也對雙邊貿易前景展現樂觀態度，認為美日將進行龐大貿易合作，規模更勝以往，希望美日關係能比過去任何時候都更牢固。

高市早苗則稱，美日建立世界上最偉大的同盟，日本已經準備好與美國一同為世界和平與穩定做出貢獻。她也提到，她將致力於強化日本國防及經濟實力，「我決心重振充滿活力的日本外交，捍衛日本自身國家利益。此外，我也準備好與美國加強合作，共同實現自由開放的印太地區這一共同目標。」

尚不清楚川普與高市早苗的會面是否會讓美日貿易協議有更清晰的輪廓。她在外交政策上的強硬立場以及願意增加國防支出的態度，可能為她與川普的互動奠定良好基礎。不過，與歐洲各國承諾將國防支出提高至GDP的5%相比，從川普的角度來看，日本的支出仍可能顯得不足。