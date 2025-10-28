安倍晉三槍擊案今開審！　700人排隊搶抽旁聽券

▲山上徹也於2022年7月在奈良市槍殺安倍晉三。（圖／路透）



日本前首相安倍晉三槍擊案歷經兩年多後，今（28日）下午2時將於奈良地方法院正式開審，首日公審吸引超過700人清晨排隊搶抽旁聽券。這起案件不僅重創日本政壇，也引發社會對「舊統一教」高額獻金問題的持續關注。

700人排隊搶聽 安倍槍擊案正式開審

現年45歲的山上徹也被控於2022年7月在奈良市，趁安倍替參議院選舉站台演說時，以自製槍開槍擊中對方，導致其身亡。事件當場震撼全日本，山上隨即遭警方逮捕，2023年3月被起訴，法院預定於2026年1月21日宣判結果。

開庭前，奈良地方法院早上8時30分起開始發放旁聽抽籤券，排隊人數超過700人。現年81歲來自神戶市的天宅紘美表示，自己花3小時來到奈良，只為親眼見證開審。

她坦言對山上有點同情，認為他是被舊統一教害得家破人亡；但也有20多歲男性民眾說，「不論背景如何，殺人永遠不應被原諒」，並想親眼看看法院會如何裁決。

辯方稱舊統一教害山上人生崩壞 檢方指與事件無關

審判採陪審員制度，共排定19次庭期，預計進行至明年1月。初步預估，山上將承認殺人罪，但辯方主張使用的自製槍不屬於《槍刀法》所規定的「手槍等」，部分罪名不成立。

辯方同時指出，被告母親長年向舊統一教高額獻金，使家庭破裂、導致山上精神狀態受影響，請求法院酌情減刑。

檢方則強調宗教因素與犯罪動機應切割，並指出山上多次製造、試射槍枝，顯示其具備高度殺意與計畫性，將透過警察鑑定人與現場目擊者佐藤啓參議員等人的證詞，證明犯行的惡質性。

審理排定至2026年1月 判決將成社會焦點

根據奈良地方法院公布的審理進度，初公審後，10月底至11月13日將主要進行檢方舉證；11月13日後進入辯方傳喚證人階段，預計傳喚山上母親、宗教學者與關注舊統一教獻金問題的律師等5人作證。

山上本人將於11月20日至12月4日間接受5次法庭訊問，12月18日檢辯雙方將進行求刑與最終辯論，預計12月結辯，2026年1月21日正式宣判。