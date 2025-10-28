　
國際

安倍晉三槍擊案今開審！　700人排隊搶抽旁聽券

山上徹也移送。（圖／路透）

▲山上徹也於2022年7月在奈良市槍殺安倍晉三。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三槍擊案歷經兩年多後，今（28日）下午2時將於奈良地方法院正式開審，首日公審吸引超過700人清晨排隊搶抽旁聽券。這起案件不僅重創日本政壇，也引發社會對「舊統一教」高額獻金問題的持續關注。

700人排隊搶聽　安倍槍擊案正式開審

現年45歲的山上徹也被控於2022年7月在奈良市，趁安倍替參議院選舉站台演說時，以自製槍開槍擊中對方，導致其身亡。事件當場震撼全日本，山上隨即遭警方逮捕，2023年3月被起訴，法院預定於2026年1月21日宣判結果。

開庭前，奈良地方法院早上8時30分起開始發放旁聽抽籤券，排隊人數超過700人。現年81歲來自神戶市的天宅紘美表示，自己花3小時來到奈良，只為親眼見證開審。

她坦言對山上有點同情，認為他是被舊統一教害得家破人亡；但也有20多歲男性民眾說，「不論背景如何，殺人永遠不應被原諒」，並想親眼看看法院會如何裁決。

辯方稱舊統一教害山上人生崩壞　檢方指與事件無關

審判採陪審員制度，共排定19次庭期，預計進行至明年1月。初步預估，山上將承認殺人罪，但辯方主張使用的自製槍不屬於《槍刀法》所規定的「手槍等」，部分罪名不成立。

辯方同時指出，被告母親長年向舊統一教高額獻金，使家庭破裂、導致山上精神狀態受影響，請求法院酌情減刑。

▲▼安倍晉三國葬,警視廳派2萬警力維安。（圖／路透）

▲安倍晉三2022年7月遭槍殺身亡。（圖／路透）

檢方則強調宗教因素與犯罪動機應切割，並指出山上多次製造、試射槍枝，顯示其具備高度殺意與計畫性，將透過警察鑑定人與現場目擊者佐藤啓參議員等人的證詞，證明犯行的惡質性。

審理排定至2026年1月　判決將成社會焦點

根據奈良地方法院公布的審理進度，初公審後，10月底至11月13日將主要進行檢方舉證；11月13日後進入辯方傳喚證人階段，預計傳喚山上母親、宗教學者與關注舊統一教獻金問題的律師等5人作證。

山上本人將於11月20日至12月4日間接受5次法庭訊問，12月18日檢辯雙方將進行求刑與最終辯論，預計12月結辯，2026年1月21日正式宣判。

10/27 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

【凸槌啦XD】多慧想來段帥的，但是眼鏡怎麼用怎麼卡-3-

安倍晉三槍擊山上徹也日韓要聞奈良

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

