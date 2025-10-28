快訊／土耳其西部發生6.1地震　暫未傳出傷亡

記者葉國吏／綜合報導
土耳其西部地區，今天晚間發生規模6.1地震，伊斯坦堡（Istanbul）和其他城市的民眾都能感受到搖晃。
根據《法新社》報導，這起地震發生於當地時間晚間10時48分，觀光勝地伊茲米爾（Izmir）同樣感受到搖晃。目前尚未傷亡消息傳出。
土耳其多安通訊社（DHA）播出的畫面顯示，震央附近的森德格鎮（Sindirgi）有房屋被震垮，且有多處民房受損。
土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，所有團隊已經展開災害相關因應作業。
