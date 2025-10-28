　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／土耳其西部發生6.1地震　暫未傳出傷亡

▲▼無縣市最新消息。

記者葉國吏／綜合報導

土耳其西部地區，今天晚間發生規模6.1地震，伊斯坦堡（Istanbul）和其他城市的民眾都能感受到搖晃。

根據《法新社》報導，這起地震發生於當地時間晚間10時48分，觀光勝地伊茲米爾（Izmir）同樣感受到搖晃。目前尚未傷亡消息傳出。

土耳其多安通訊社（DHA）播出的畫面顯示，震央附近的森德格鎮（Sindirgi）有房屋被震垮，且有多處民房受損。

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，所有團隊已經展開災害相關因應作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丫頭退股「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢！　硬起來討666萬
從紅襪到桃猿！林子偉相隔7年再奪冠　感嘆不簡單
天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐
今雨擴大！　「下最大」地區曝
林襄「前男友」封王後趕車當兵　嗨喊：明年會打出生涯首轟
美股漲近340點！4大指數收盤全創新高　台積電ADR漲逾1％
快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

特斯拉董事主席警告股東：馬斯克恐離開公司

川普、德仁天皇時隔6年再會！　讚山本由伸「投得太棒了」

俄羅斯石油公司難擋西方制裁：將出售全球資產

快訊／土耳其西部發生6.1地震　暫未傳出傷亡

亞馬遜擬大規模裁員3萬人！　CEO：AI用更少人力創造更多效率

川普排除以副總統身份「轉正」拚第三任期：太取巧不討喜

美股漲近340點！4大指數收盤全創新高　台積電ADR漲逾1％

川粉喊以副總統身分再戰2028　川普回應了：這個做法太取巧

「怪物梅麗莎」爆發睜眼　牙買加下令大規模疏散：可能危及性命

國際火線／美國變法西斯國家？《反美陰謀》的弔詭異變

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

特斯拉董事主席警告股東：馬斯克恐離開公司

川普、德仁天皇時隔6年再會！　讚山本由伸「投得太棒了」

俄羅斯石油公司難擋西方制裁：將出售全球資產

快訊／土耳其西部發生6.1地震　暫未傳出傷亡

亞馬遜擬大規模裁員3萬人！　CEO：AI用更少人力創造更多效率

川普排除以副總統身份「轉正」拚第三任期：太取巧不討喜

美股漲近340點！4大指數收盤全創新高　台積電ADR漲逾1％

川粉喊以副總統身分再戰2028　川普回應了：這個做法太取巧

「怪物梅麗莎」爆發睜眼　牙買加下令大規模疏散：可能危及性命

國際火線／美國變法西斯國家？《反美陰謀》的弔詭異變

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

特斯拉董事主席警告股東：馬斯克恐離開公司

從紅襪到桃猿！林子偉相隔7年再洗香檳浴　感嘆：冠軍都不簡單

連5季百局本土稀有財！黃子鵬奪冠後談未來　FA動向成焦點

還有能力就要幫助隊伍　林泓育以冠軍心態率桃猿一舉登頂

川普、德仁天皇時隔6年再會！　讚山本由伸「投得太棒了」

張峻踹傅崐萁桌子！　科技專家揭前科：流氓對付流氓剛好而已

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢！硬起來打官司討666萬

廣州南沙港預計今日啟用臨時航道　大吃水船將可恢復進出港

俄羅斯石油公司難擋西方制裁：將出售全球資產

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

國際熱門新聞

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

熊出沒東京！恐難冬眠：人類讓牠們上癮

美股漲近340點！4大指數收盤全創新高　台積電ADR漲逾1％

川粉喊以副總統身分再戰2028　川普回應了

為逃漏遺產稅　兄妹在家藏10億日圓現金

全球航空公司「不滿意排名」出爐　這家排第一

李多慧也朝聖過！南韓超夯貝果店傳員工過勞猝死

川普排除以副總統身份「轉正」拚第三任期：太取巧不討喜

又炸KK園區　緬軍連4天爆破詐騙集團

美國變法西斯？《反美陰謀》的異變

亞馬遜擬大規模裁員3萬人！　CEO：AI用更少人力創造更多效率

加勒比海發生規模6.5地震！震源深度10公里

更多熱門

相關新聞

加勒比海發生規模6.5地震！震源深度10公里

加勒比海發生規模6.5地震！震源深度10公里

加勒比海瓜德羅普群島、背風群島一帶27日發生芮氏規模6.5地震。根據USGS資訊，這起地震的震源深度10公里，屬於極淺層地震。至於是否有發生災害，仍待後續釐清。

1日4震中部人想起921　縣府發文

1日4震中部人想起921　縣府發文

即／20:28中部地區發生有感地震　預估震度4級以上

即／20:28中部地區發生有感地震　預估震度4級以上

偏鄉也要防災楠西消防分隊深入協會宣導火警地震自救術

偏鄉也要防災楠西消防分隊深入協會宣導火警地震自救術

北海道外海規模5.1地震！最大震度4

北海道外海規模5.1地震！最大震度4

關鍵字：

地震

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

玉山金晚間發布重訊！

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

3閃兵藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問

玉山金併購重訊落後中信金4天　股價殺7%近60萬投資人垂淚難止

即／驚悚現場曝！18歲女高捷落軌被撞死

平野惠一賽後完整20分鐘問答！

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

許紹雄傳病危「佘詩曼聞訊哽咽」

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面