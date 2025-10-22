北海道外海規模5.1地震！最大震度4　無海嘯威脅

▲ 北海道釧路外海發生規模5.1地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）
記者陳宛貞／綜合報導
日本氣象廳通報，北海道釧路外海於當地時間22日傍晚6時17分（台灣時間5時17分）發生規模5.1地震，震源深度約40公里。目前並未傳出災情，當局也未發布海嘯警報。
根據震度觀測資料，北海道濱中町與根室市出現最大震度4，釧路市、標津町、羅臼町及別海町觀測到震度3；釧路町、厚岸町、標茶町、白糠町、中標津町、十勝池田町與浦幌町出現震度2；鶴居村、幕別町、斜里町等地則記錄到震度1。
