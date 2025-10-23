1日4震「震央一樣」中部人想起921　縣府發文：南投今有點上下抖

▲南投一日四震，中部有感搖晃。（圖／中央氣象署）



記者許力方／綜合報導

中央氣象署地震報告指出，南投今天23日從下午開始已經發生4起有感地震，尤其晚間8時許在13分鐘內連2震，震央都位在中寮鄉，規模分別為4.3、4.8、3.7、3.6，中部地區民眾提高警覺大呼「超大力」，就連南投縣府也在臉書發文稱「今天南投有點上下抖」建議縣民家中常備緊急避難包，謹慎防災。

南投中寮23日一日四震，第一起發生在下午2時35分，規模4.3、深度25公里，最大震度彰化、雲林都3級搖晃。第二起發生在晚間8時28分，規模最大，有4.8，深度也僅26.4公里，最大震度依舊在彰化達到4級，中台灣都能感受到地表一陣晃動。

第三、四起都是小區域餘震，晚間8時41分規模3.7地震，深度24.8公里，9時35分規模3.6地震，深度24公里，震央同樣都在中寮，截至目前共4起地震皆為極淺層地震。

▲縣府發文：今天南投有點上下抖。（圖／翻攝南投縣府粉絲團）



中部地區居民緊張大呼「超大力」、「可怕，921的記憶湧上心頭」、「想起921」、「希望一切平安」、「一直在震」、「都在中寮…」「我人在3樓好大力喔，地牛生氣了」、「第三次了，要注意」，也有人發現「值得注意的是震央跟921是同個地方。」

對此，南投縣府今晚也透過臉書發布地震消息，指震央位在中寮，是今天第二次，「請鄉親提高注意，但勿驚慌喔～」緊接著又發文稱「今天南投有點上下抖，經歷過921的小編剛有點腿軟…」提醒縣民謹慎防災，檢視家中是否備有緊急避難包，包含輕便雙肩包、緊急糧食、水、保暖衣物和醫療用品、衛生清潔品以及有嬰幼兒的家庭別忘了尿布、奶粉、濕紙巾放在家中或工作場所的門口處。