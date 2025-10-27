桃園「智慧計畫」挨批整合不力　議員籲「智發會」加把勁

▲市議員謝美英針對市民卡APP整合、票證數位化等議題提出質詢。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會27日進行智慧城鄉發展委員會工作報告，市議員謝美英針對市民卡APP整合、票證數位化等議題提出質詢，並以上周桃園發生桃園客運司機質疑學生上車投幣不足額，司機和學生發生口角並毆打學生的社會事件，點出市民卡APP搭公車的迫切性。

謝美英說，上周桃園發生桃園客運司機質疑學生上車投幣不足額，另名學生聲援同學，結果和司機發生口角，最後遭司機毆打，事後有很多人提到搭公車被懷疑「投幣不足」的不快經驗。

謝美英提到，桃園市長張善政有「科技市長」美名，上任後也將研究發展考核委員會跟資訊科技局合併為智發會，率全國之先，以委員會體制高度扛起智慧城市跨局處協調責任，但很可惜目前很多都還沒整合。

以市民搭公車為例，卻靠司機目視投幣狀況，連辨別技術都沒有，無法投幣後直接判斷金額，如何能保障司機、保障乘客！謝美英強調，智發會必須加把勁，讓桃園市民卡APP能擴大交通與觀光整合，並真正落實推動「票證數位化」，做到「一票到底」的交通體驗。

▲市議員林政賢認為目前各局處的「智慧計畫」缺乏整合。（圖／擷取自市議會網站）

市議員林政賢則針對桃園市在智慧城市推動，認為目前各局處的「智慧計畫」缺乏整合，導致重複投資、資料分離、效率低落，建議智發會建立全市資料共享平台，統一管理與應用資料資源，提升行政效能。

林政賢說，目前市府共發行10種市民卡，包括一般卡、學生卡、員工卡、敬老卡、原民敬老卡、外籍人士敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡、兒童優待卡及一生好孕卡。這些卡片功能多有重疊，呼籲市府評估整合歸戶的可行性，讓市民持一張卡即可享有多項服務，提升便利性與行政效率。

▲市議員張碩芳關注「桃園市民卡APP」的發展與數位整合。（圖／擷取自市議會網站）

市議員張碩芳則關注「桃園市民卡APP」的發展與數位整合。她指出，市民卡APP 1.0版本推行已逾10年，累積下載僅約30餘萬次，直到今年推出的2.0版本後，功能與介面才有明顯提升，逐步朝「市府服務入口」方向整合。