　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園「智慧計畫」挨批整合不力　議員籲「智發會」加把勁

▲桃園「智慧計畫」挨批整合不力

▲市議員謝美英針對市民卡APP整合、票證數位化等議題提出質詢。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會27日進行智慧城鄉發展委員會工作報告，市議員謝美英針對市民卡APP整合、票證數位化等議題提出質詢，並以上周桃園發生桃園客運司機質疑學生上車投幣不足額，司機和學生發生口角並毆打學生的社會事件，點出市民卡APP搭公車的迫切性。

謝美英說，上周桃園發生桃園客運司機質疑學生上車投幣不足額，另名學生聲援同學，結果和司機發生口角，最後遭司機毆打，事後有很多人提到搭公車被懷疑「投幣不足」的不快經驗。

謝美英提到，桃園市長張善政有「科技市長」美名，上任後也將研究發展考核委員會跟資訊科技局合併為智發會，率全國之先，以委員會體制高度扛起智慧城市跨局處協調責任，但很可惜目前很多都還沒整合。

以市民搭公車為例，卻靠司機目視投幣狀況，連辨別技術都沒有，無法投幣後直接判斷金額，如何能保障司機、保障乘客！謝美英強調，智發會必須加把勁，讓桃園市民卡APP能擴大交通與觀光整合，並真正落實推動「票證數位化」，做到「一票到底」的交通體驗。

▲桃園「智慧計畫」挨批整合不力

▲市議員林政賢認為目前各局處的「智慧計畫」缺乏整合。（圖／擷取自市議會網站）

市議員林政賢則針對桃園市在智慧城市推動，認為目前各局處的「智慧計畫」缺乏整合，導致重複投資、資料分離、效率低落，建議智發會建立全市資料共享平台，統一管理與應用資料資源，提升行政效能。

林政賢說，目前市府共發行10種市民卡，包括一般卡、學生卡、員工卡、敬老卡、原民敬老卡、外籍人士敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡、兒童優待卡及一生好孕卡。這些卡片功能多有重疊，呼籲市府評估整合歸戶的可行性，讓市民持一張卡即可享有多項服務，提升便利性與行政效率。

▲桃園「智慧計畫」挨批整合不力

▲市議員張碩芳關注「桃園市民卡APP」的發展與數位整合。（圖／擷取自市議會網站）

市議員張碩芳則關注「桃園市民卡APP」的發展與數位整合。她指出，市民卡APP 1.0版本推行已逾10年，累積下載僅約30餘萬次，直到今年推出的2.0版本後，功能與介面才有明顯提升，逐步朝「市府服務入口」方向整合。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民宅信箱「被塞滿往生被」！居民嚇壞報警
威能帝奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵一轟寫歷史
樂天桃猿睽違6年封王　隊史第8冠聯盟第二多
閃兵驚爆案外案　3藝人稱遭首腦恐嚇！法官靈魂拷問Teddy

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「智慧計畫」挨批整合不力　議員籲「智發會」加把勁

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失　互助營造：不實報導

雲林國際農機暨資材展落幕　參觀人次與交易金額雙創佳績！

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

名間鄉擬建垃圾焚化爐　許淑華：回饋金每年1億交鄉公所

勞工領袖大學菁英班開訓！　近百名勞工齊聚成大進修

分數不再唯一！常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

議長沒被通知座談會闖入踢桌　傅崐萁喊「現行犯抓起來」

桃園慈護宮慶99重陽　千顆壽桃發送80歲以上長者

桃園客家星級美食推薦　最受歡迎店家11/9揭曉

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

宏泰集團林鴻南之子

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

林岱樺詐領助理費案開庭結束　轟檢調「偽造死人筆錄」

桃園「智慧計畫」挨批整合不力　議員籲「智發會」加把勁

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失　互助營造：不實報導

雲林國際農機暨資材展落幕　參觀人次與交易金額雙創佳績！

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

名間鄉擬建垃圾焚化爐　許淑華：回饋金每年1億交鄉公所

勞工領袖大學菁英班開訓！　近百名勞工齊聚成大進修

分數不再唯一！常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

議長沒被通知座談會闖入踢桌　傅崐萁喊「現行犯抓起來」

桃園慈護宮慶99重陽　千顆壽桃發送80歲以上長者

桃園客家星級美食推薦　最受歡迎店家11/9揭曉

下波冷空氣更強變冷　一張圖看「溜滑梯降溫」低探18°C

「怪物梅麗莎」爆發睜眼　牙買加下令大規模疏散：可能危及性命

豬場染非洲豬瘟爆「無照問診」！農業部出手：最高罰50萬

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他「搞大小三肚子」當爸了

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發　夾攻台灣「紫爆雨」4熱區出爐

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

【最強吃貨】「黑色士兵」參戰非洲豬瘟 月吞300噸廚餘

地方熱門新聞

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失

桃園智慧計畫挨批整合不力　籲智發會加把勁

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

勞工領袖大學菁英班開訓！近百名勞工齊聚成大進修

常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

雲林國際農機暨資材展　交易金額創佳績

名間鄉擬建垃圾焚化爐　許淑華：回饋金每年1億交鄉公所

屏東男術後滲血口吐鮮血　警火速送醫

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

台南市召開食安會議　強化後市場及餐桌端管理

「快樂放電日」11月1日登場親子同樂曾文市政願景園區

台南市強化非洲豬瘟防疫全市跨局處聯防、全面動員

世總募集838萬善款　助馬太鞍溪受災戶重建家園

更多熱門

相關新聞

花蓮「災區復原重建中心」　整合10單位進駐

花蓮「災區復原重建中心」　整合10單位進駐

馬太鞍堰塞湖災後復原進入新的階段，為加速災後復原重建，提供鄉親中長期重建服務，花蓮縣政府27日成立「花蓮縣政府災區復原重建中心」，由縣長徐榛蔚指示縣府9局處及加上國稅局花蓮分局，共計10個單位派員進駐提供整合便民服務，協助受災鄉親即時解決各項生活與重建需求。

花蓮市公所再出發　滿載救援物資衝光復災區

花蓮市公所再出發　滿載救援物資衝光復災區

縱谷觀光圈聯盟成立　整合5大面向120店家支持

縱谷觀光圈聯盟成立　整合5大面向120店家支持

建商砸6.8億一口氣收20棟老透天　預計2年後推案

建商砸6.8億一口氣收20棟老透天　預計2年後推案

陽獅集團台灣發表高層人事任命

陽獅集團台灣發表高層人事任命

關鍵字：

桃園智慧計畫整合智發會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

玉山金晚間發布重訊！

3閃兵藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

玉山金併購重訊落後中信金4天　股價殺7%近60萬投資人垂淚難止

即／驚悚現場曝！18歲女高捷落軌被撞死

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

許紹雄傳病危「佘詩曼聞訊哽咽」

即／威力彩2億一人獨得！獎落台南

平野續掌兵符？劉志威回應了

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面